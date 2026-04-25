Главный тренер «Авангарда » Ги Буше поделился мыслями после победы над «Локомотивов» в 1-м матче серии полуфинала Кубка Гагарина со счетом 5:2.

– Беспокоит ли вас не самая уверенная игра Майкла Маклауда на «точке» в этом матче?

– Он лучший по вбрасываниям в КХЛ . Поэтому если вы спрашиваете, беспокоит ли меня наличие такого игрока, то ответ очевиден. Покажите лучшего игрока по вбрасываниям на планете – у него тоже бывают просадки.

– Во всех матчах вы обыграли «Локомотив» с разницей минимум в три шайбы. Совпадение ли это? Считаете ли вы следующую игру ключевой в серии?

– Для меня нет ключевых матчей, каждый день – чистый лист. В прошлом сезоне мы уступали со счетом 1-3, но сумели вернуться в серию. История может повернуться в любую сторону.

Знаем, что встречаемся с лучшей командой лиги, у них нет слабых мест, «Локомотив» – обученная команда. Но не стоит забывать, что мы одни из лучших в лиге по игре в атаке. Для нас главное то, что мы демонстрируем на льду.

– Егор Сурин, как и в прошлом году, провоцировал Никиту Серебрякову, неоднократно подъезжая к вратарю. Как относитесь к таким приемам? Говорили ли отдельно с полевыми игроками о необходимости защитить вашего голкипера?

– Знаем, что из себя представляет соперник. Никаких сюрпризов не было, – сказал Буше.