Малкин об игре в звене с Чинаховым: «Он отличный хоккеист. Я постараюсь помочь ему завтра. Надеюсь, мы забьем»

Нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин высказался об игре в звене с Егором Чинаховым .

В серии 1-го раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» уступает «Филадельфии» со счетом 0-3.

В преддверии 4-й игры Малкин тренировался во втором звене с Чинаховым. Матч состоится 26 апреля.

«Когда он только приехал сюда, мы сыграли вместе около 10 или 15 игр. Он отличный игрок.

Наверное, это его первый опыт в плей-офф [НХЛ ], это непросто, конечно. Еще и игры против «Филадельфии». Но я постараюсь помочь ему завтра. Надеюсь, мы снова забьем завтра», – сказал Малкин.