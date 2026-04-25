Малкин об игре в звене с Чинаховым: «Он отличный хоккеист. Я постараюсь помочь ему завтра. Надеюсь, мы забьем»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался об игре в звене с Егором Чинаховым.
В серии 1-го раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» уступает «Филадельфии» со счетом 0-3.
В преддверии 4-й игры Малкин тренировался во втором звене с Чинаховым. Матч состоится 26 апреля.
«Когда он только приехал сюда, мы сыграли вместе около 10 или 15 игр. Он отличный игрок.
Наверное, это его первый опыт в плей-офф [НХЛ], это непросто, конечно. Еще и игры против «Филадельфии». Но я постараюсь помочь ему завтра. Надеюсь, мы снова забьем завтра», – сказал Малкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Pittsburgh Hockey Now
