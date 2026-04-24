Ковальчук о «Спартаке» в финале Пути регионов Кубка России: «Будем болеть! Пусть готовятся! Придут очень серьезные болельщики»
Илья Ковальчук поделился ожиданиями от игры «Спартака» и ЦСКА.
Президент «Шанхай Дрэгонс» Илья Ковальчук поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России, который пройдет 6 мая.
«По силам ли «Спартаку» взять Кубок? Будем болеть!
Передайте тем, кто будет выходить в основе «Спартака», что придут очень серьезные болельщики. Пусть готовятся!» – сказал Ковальчук, ранее выступавший за хоккейный «Спартак».
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18122 голоса
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
17 комментариев
П.С. Чиновник в путинской России это диагноз
Насколько же глупо это звучит.