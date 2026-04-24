  • Боб Хартли: «Сурин – молодой игрок, в каждом матче получает опыт. Стараемся поддержать его, надеемся, что и в атаке у него будет получаться»
Боб Хартли: «Сурин – молодой игрок, в каждом матче получает опыт. Стараемся поддержать его, надеемся, что и в атаке у него будет получаться»

Боб Хартли высказался об игре Егора Сурина в плей-офф.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об игре нападающего Егора Сурина в плей-офф.

В пятницу «Локомотив» проиграл «Авангарду» в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина со счетом 2:5. Сурин не набрали очков и дважды был наказан 2-минутными удалениями. В 10 матчах плей-офф на счету 19-летнего форварда 2 передачи.

– Замена Исаева – это сигнал команде?

– Такое бывает, бывают игры, когда шайба будто имеет глаза. Было много моментов, когда в чужих воротах она не находила щель, а у нас как будто видела их. После четвертого гола посчитал, что достаточно, дали Данилу отдохнуть.

Даниил – боец, бывал в таких ситуациях, всегда приносит пользу команде. На следующую игру будет в строю.

– Счет по блокированным броскам – 21-7 в пользу «Авангарда».

– Мы смотрели на эти цифры, это очень важный компонент. Мы 80 раз бросили, а соперник в районе сорока. Если смотреть на хоккей, не такая большая разница.

– Кажется, что Сурин вредил команде, нет ли у вас мысли перетряхнуть сочетания и дать ему посмотреть со стороны? Потому что за весь плей-офф мы так и не увидели Сурина, к которому привыкли.

– Он молодой игрок, в каждом матче получает опыт. У него есть много хорошего, но есть и ошибки. Плей-офф – другая игра, не всегда молодые игроки в нее входят. Стараемся поддержать его, надеемся, что и в атаке у него будет получаться, – сказал Хартли.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18381 голос
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Сурин не из МХЛ появился перед плей -офф в Локомотиве ,он уже в прошлом сезоне играл в основе и в частности в плей-офф и нечего постоянно его ошибки глупейшие защищать возрастом молодым ! От его игры начало "сквозить " каким то пижонством, от Этого и голов забитых им нет и так же упала от слабой игры Сурина агрессия Радулова в атаке - он пашет за двоих ! !
Сурин не из МХЛ появился перед плей -офф в Локомотиве ,он уже в прошлом сезоне играл в основе и в частности в плей-офф и нечего постоянно его ошибки глупейшие защищать возрастом молодым ! От его игры начало "сквозить " каким то пижонством, от Этого и голов забитых им нет и так же упала от слабой игры Сурина агрессия Радулова в атаке - он пашет за двоих ! !
в вхл его надо отправить, вместе с Радуловым) тогда победите всех😂
Уж слишком облизываете его. Усадить на лавку и в 4-е звено для профилактики
