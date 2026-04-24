  • Владелец «Оттавы» о наказании Холла за хит против Сэндерсона: «За прямой удар в голову, приведший к сотрясению, дают всего 2 минуты штрафа. Это абсурд»
Владелец «Оттавы» недоволен реакцией арбитров на удар в голову Сэндерсону.

Владелец «Оттавы» Майкл Андлауэр недоволен реакцией арбитров на силовой прием форварда «Каролины» Тейлора Холла против защитника «Сенаторс» Джейка Сэндерсона.

Сэндерсон получил сотрясение мозга в результате удара в голову от Холла, наказанного за это малым штрафом. Инцидент произошел во время третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (1:2, 0-3). 

Главный тренер Трэвис Грин сообщил, что Сэндерсон не сыграет в четвертом матче.

Департамент безопасности игроков НХЛ не назначил слушание по итогам инцидента, никаких дальнейших дисциплинарных мер против Холла не ожидается.

«Человек должен контролировать свое тело так же, как он контролирует свою клюшку.

Это абсурд, что за удар клюшкой по лицу, вызвавший кровотечение, дают четыре минуты, а за прямой удар в голову, приведший к сотрясению мозга, – всего две минуты», – считает Андлауэр.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Ottawa Citizen
