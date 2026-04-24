Иванов о 2:5 от «Авангарда»: «Очень много занимались фигней. Можно сказать, что мы вообще не вышли на матч. Каждый должен подумать над своей игрой, сделать выводы»

Георгий Иванов высказался о поражении «Локомотива» в матче против «Авангарда».

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов высказался о поражении в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда» (2:5).

– Можно сказать, что мы вообще не вышли на игру. Очень много занимались фигней. Как и в прошлых сериях, провалили первый период. Следующая игра будет другой.

– Почему «Локомотиву» не удаются первые матчи серий?

– Дело не в паузе, а в настрое каждого игрока. Каждый должен подумать над своей игрой, сделать выводы. Завтра все обговорим и будем готовиться ко второй игре.

– После матча обсудили, кто и где неправильно сыграл?

– Просто сели, поговорили, что все в наших руках. Результат зависит от каждого, каждый должен добавить все, что у него есть, в командную копилку, и тогда все будет нормально.

– Обычно, когда к третьему периоду результат матча предрешен, со стороны проигрывающей команды начинаются провокации и драки, но сегодня этого не было. С чем связано?

– Причина в другом – было много большинства в третьем периоде, и даже при таком счете могли вернуться в игру. Пятиминутное удаление – это была хорошая возможность вернуться и послать сообщение на следующий матч.

– Что случилось с вашим большинством?

– Сейчас сложно сказать, в следующей игре будет другое большинство. Омск качественно играет в меньшинстве, но мы не заставляли их ошибаться и особо сильно напрягаться, – сказал Иванов.