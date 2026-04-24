  • Иванов о 2:5 от «Авангарда»: «Очень много занимались фигней. Можно сказать, что мы вообще не вышли на матч. Каждый должен подумать над своей игрой, сделать выводы»
Иванов о 2:5 от «Авангарда»: «Очень много занимались фигней. Можно сказать, что мы вообще не вышли на матч. Каждый должен подумать над своей игрой, сделать выводы»

Георгий Иванов высказался о поражении «Локомотива» в матче против «Авангарда».

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов высказался о поражении в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда» (2:5).

– Можно сказать, что мы вообще не вышли на игру. Очень много занимались фигней. Как и в прошлых сериях, провалили первый период. Следующая игра будет другой.

– Почему «Локомотиву» не удаются первые матчи серий?

– Дело не в паузе, а в настрое каждого игрока. Каждый должен подумать над своей игрой, сделать выводы. Завтра все обговорим и будем готовиться ко второй игре.

– После матча обсудили, кто и где неправильно сыграл?

– Просто сели, поговорили, что все в наших руках. Результат зависит от каждого, каждый должен добавить все, что у него есть, в командную копилку, и тогда все будет нормально.

– Обычно, когда к третьему периоду результат матча предрешен, со стороны проигрывающей команды начинаются провокации и драки, но сегодня этого не было. С чем связано?

– Причина в другом – было много большинства в третьем периоде, и даже при таком счете могли вернуться в игру. Пятиминутное удаление – это была хорошая возможность вернуться и послать сообщение на следующий матч.

– Что случилось с вашим большинством?

– Сейчас сложно сказать, в следующей игре будет другое большинство. Омск качественно играет в меньшинстве, но мы не заставляли их ошибаться и особо сильно напрягаться, – сказал Иванов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Георгий ,ты верно сказал, что вы сами своими ошибками нелепыми помогали забивать сопернику в свои ворота голы ! Вместо того, что бы в начале матча забить в большинстве и вести спокойно свою игру ,вы пропускаете два ! В большинстве у вас нет реализации потому ,что стоите как "вкопанные " на одном месте и никакой движухи перемещений быстрых нет, что бы запутать полевых соперника и воротного их ! Да, за матч в целом перебросали Авангард но результата это не дало ,так как без хитринки и неожиданности Серебрякову не забьёшь ! Удачи в серии !
Всё закономерно , Авангард забил столько , сколько забивает обычно , а Локо сколько обычно Локо. Плюс ужасное большинство от железнодорожников.
даёшь 0:4 в серии
даёшь 0:4 в серии
Это вряд ли, Иванов прав, следующая игра будет другой. Главное не успокоиться и давить как сегодня. Тогда все будет! Авангард вперед!!!
даёшь 0:4 в серии
А так и будет, Исаев дырявый, Сурин очко прижал, все в первом периоде полезли в силовую играть и заниматься провокациями у ворот Авы, а Буше спокойненько накидал плюшек Хартли со скамейки и вот итог. В Локо один Радулов играет, остальные ерней занимаются.
Где-то это я уже слышал
