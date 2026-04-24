  • Малкин о будущем: «Хочу быть частью «Питтсбурга» в следующем сезоне, завершить карьеру здесь»
17

Малкин о будущем: «Хочу быть частью «Питтсбурга» в следующем сезоне, завершить карьеру здесь»

Форвард «Питтсбурга» Малкин высказался о своем будущем.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о своем будущем.

Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

В серии 1-го раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» уступает «Филадельфии» со счетом 0-3. 

«Надеюсь, это еще не конец. Надеюсь, мы еще будем бороться, а в том, что касается моего будущего, я говорю одно и то же: я хочу быть здесь.

Я хочу быть частью команды и в следующем сезоне, и я хочу завершить карьеру в «Питтсбурге».

Но это не мой выбор. Это будет решение Кайла Дубаса, новых владельцев, вероятно, тоже. Но опять же, я просто буду играть в свою игру завтра, и надеюсь, это еще не конец, и мы вернемся в Питтсбург, потому что мы хотим сыграть для наших болельщиков», – сказал Малкин. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Pittsburgh Hockey Now
Если у Жени еще есть желание играть,надеюсь что Питтсбург пойдет ему на встречу...Все таки Малкин это олицетворение Питтсбурга...Лемье/Кросби на первом месте,Малкин с Летангом второе место...Такими людьми разбрасываться нельзя.
Если у Жени еще есть желание играть,надеюсь что Питтсбург пойдет ему на встречу...Все таки Малкин это олицетворение Питтсбурга...Лемье/Кросби на первом месте,Малкин с Летангом второе место...Такими людьми разбрасываться нельзя.
Ягра все таки забыл ещё =)
Если у Жени еще есть желание играть,надеюсь что Питтсбург пойдет ему на встречу...Все таки Малкин это олицетворение Питтсбурга...Лемье/Кросби на первом месте,Малкин с Летангом второе место...Такими людьми разбрасываться нельзя.
да только вот последнюю игру в плове Питтсбург выиграл в 2022, а последнюю серию - в 2018. я понимаю, что это вина не только Малкина. но Кросби и Малкин не тянут роль лидеров уже почти 10 лет. команде надо полностью меняться. с Кросби и Малкиным она точно больше не выиграет серию. я подозреваю, генмен сейчас это отчётливо понимает.
Сезон на высоком уровне точно сможет отыграть, а может и больше.
Было бы здорово, чтобы Малкин остался ещё на 1-2 сезона. Только генменеджер до сих пор не высказался о желании продлить контракт, а на вопрос журналиста ответил витиевато и съехал с темы. Явно сам клуб не настроен на продление
Ну чё 7.1 на год?
Ну чё 7.1 на год?
Может и как Бенн,,на минималку с бонусами
