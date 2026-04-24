Малкин о будущем: «Хочу быть частью «Питтсбурга» в следующем сезоне, завершить карьеру здесь»

Форвард «Питтсбурга» Малкин высказался о своем будущем.

Нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин высказался о своем будущем.

Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

В серии 1-го раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» уступает «Филадельфии» со счетом 0-3.

«Надеюсь, это еще не конец. Надеюсь, мы еще будем бороться, а в том, что касается моего будущего, я говорю одно и то же: я хочу быть здесь.

Я хочу быть частью команды и в следующем сезоне, и я хочу завершить карьеру в «Питтсбурге».

Но это не мой выбор. Это будет решение Кайла Дубаса , новых владельцев, вероятно, тоже. Но опять же, я просто буду играть в свою игру завтра, и надеюсь, это еще не конец, и мы вернемся в Питтсбург, потому что мы хотим сыграть для наших болельщиков», – сказал Малкин.