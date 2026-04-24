Ги Буше о 5:2 с «Локомотивом»: «Игра получилась странной, нелогичной. В целом я недоволен тем, что увидел. Не нужно было хватать так много удалений»

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался после победы над «Локомотивом » в первом матче полуфинальной серии плей-офф со счетом 5:2.

– Мы играем с чемпионом, эта команда полностью укомплектована. Мы должны показывать лучший хоккей. Были отрезки, в которых могли грамотнее действовать. Это касается дисциплины, не нужно было хватать так много удалений.

– Можно ли назвать этот матч лучшим в этом плей‑офф для вашей команды?

– Точно не лучший матч в нашем исполнении. Игра получилась странной, нелогичной. В целом я недоволен тем, что увидел. Мы позволяли сопернику слишком много того, что обычно не позволяли.

– Как сделать так, чтобы такая уверенная победа не сказалась на настрое игроков в следующих матчах?

– Мы всегда говорим о том, что необходимо оставаться скромными. Наша команда хороша тем, что мы способны быстро перестраиваться, порадуемся победе, но завтра все начнется с чистого листа.

Мы никогда не довольствуемся достигнутым, всегда есть к чему стремиться. Мы с уважением относимся к сопернику, как только ты его недооценишь, ничем хорошим это не закончится, – сказал Буше.