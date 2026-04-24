  • Хартли о 2:5 от «Авангарда»: «Сложный 1-й период, были шансы забить, но мы этого не сделали, получили в свои ворота. Затем нужно отдать должное сопернику, они были лучше нас»
Хартли высказался после поражения «Локомотива» от «Авангарда» в матче плей‑офф.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после поражения от «Авангарда» в первом матче полуфинальной серии плей‑офф со счетом 2:5.

– Сложный первый период, у нас были шансы забить, но мы этого не сделали, получили в свои ворота. Затем нужно отдать должное сопернику, «Авангард» был лучше нас.

– «Локомотив» пропустил легкие голы, что нужно делать, чтобы таких шайб было меньше?

– Все просто, нужна полная концентрация. На собраниях показывали видео с такими моментами. Это игра, не забили несколько своих моментов, пропустили, потеряли концентрацию.

– Что не получилось в большинстве, несмотря на достаточное количество попыток?

– Слишком много неправильных решений, особенно при игре с шайбой. В первых двух сериях большинство придавало нам энергии. В прошедшем матче создали несколько моментов, но допустили слишком много ошибок в действиях с шайбой.

– Можно ли ждать, что «Локомотив», как и в прошлом сезоне, добавит во второй игре, или причины поражения глубже, чем большая пауза перед серией?

– Ваш вопрос очень интересный, но членов тренерского штаба не было тут в прошлом году. Поэтому тяжело сказать, почему тогда проигрывали первые матчи.

Нет четкого ответа. Нельзя сказать, что мы плохо начали. Хорошо сыграли в первом периоде, а при счете 0:2 пришлось раскрываться, – сказал Хартли. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Ава!!! Ай молодцы, порадовали! Вынос в первом же матче!!!👏👏👏😂
Не останавливаться на достигнутом!! Только вперёд! До победного!!!
Ава!!! Ай молодцы, порадовали! Вынос в первом же матче!!!👏👏👏😂 Не останавливаться на достигнутом!! Только вперёд! До победного!!!
Конечно молодцы, но так много глупых удалений нужно избегать. А по игре красавцы! Конечно многое покажет 2 игра, но если так играть никто не страшен! Авангард вперед!
Ава!!! Ай молодцы, порадовали! Вынос в первом же матче!!!👏👏👏😂 Не останавливаться на достигнутом!! Только вперёд! До победного!!!
Ааа..вот ты где.. ты же орал, что Локо не забьет ни одной шайбы в серии
Ги Буше о 5:2 с «Локомотивом»: «Мы можем играть грамотнее. Не понравился 2-й период и то, как в 3-м владели шайбой и распоряжались ей»
24 апреля, 18:59
Кубок Гагарина. «Локомотив» проиграл «Авангарду» в 1-м матче серии 1/2 финала
24 апреля, 18:28
Исаев пропустил 4 шайбы к 32-й минуте матча с «Авангардом» и был заменен на Мельничука
24 апреля, 17:29
