Хартли о 2:5 от «Авангарда»: «Сложный 1-й период, были шансы забить, но мы этого не сделали, получили в свои ворота. Затем нужно отдать должное сопернику, они были лучше нас»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после поражения от «Авангарда » в первом матче полуфинальной серии плей‑офф со счетом 2:5.

– Сложный первый период, у нас были шансы забить, но мы этого не сделали, получили в свои ворота. Затем нужно отдать должное сопернику, «Авангард» был лучше нас.

– «Локомотив» пропустил легкие голы, что нужно делать, чтобы таких шайб было меньше?

– Все просто, нужна полная концентрация. На собраниях показывали видео с такими моментами. Это игра, не забили несколько своих моментов, пропустили, потеряли концентрацию.

– Что не получилось в большинстве, несмотря на достаточное количество попыток?

– Слишком много неправильных решений, особенно при игре с шайбой. В первых двух сериях большинство придавало нам энергии. В прошедшем матче создали несколько моментов, но допустили слишком много ошибок в действиях с шайбой.

– Можно ли ждать, что «Локомотив», как и в прошлом сезоне, добавит во второй игре, или причины поражения глубже, чем большая пауза перед серией?

– Ваш вопрос очень интересный, но членов тренерского штаба не было тут в прошлом году. Поэтому тяжело сказать, почему тогда проигрывали первые матчи.

Нет четкого ответа. Нельзя сказать, что мы плохо начали. Хорошо сыграли в первом периоде, а при счете 0:2 пришлось раскрываться, – сказал Хартли.

«Авангард» повел у «Локомотива» 1-0 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина после победы со счетом 5:2. Лажуа, Маклауд и Потуральски набрали по 2 очка

