Дмитрий Губерниев: «Ротенберг в состоянии быть большим тренером. Его время придет. Он по-прежнему совершенствуется, читает литературу, занимается с детьми»

Дмитрий Губерниев поделился мнением о Романе Ротенберге.

Ранее Ротенберг сообщил , что останется членом совета директоров московского «Динамо » после назначения на пост главного тренера команды Леонида Тамбиева. До этого сообщалось, что Ротенберг может возглавить клуб.

«Думаю, время Романа Борисовича придет. Думаю, он не останется без тренерства так или иначе. Его жизнь связана с «Динамо» на данную секунду. Как спортсмен ждет своего часа, так и он как тренер дождется своего часа.

Я знаю, он по-прежнему совершенствуется, читает литературу, сам тренирует, занимается с детьми. Если он в ближайшее время возглавит «Динамо», или не в столь ближайшее время, или какую-то другую команду, я совсем не удивлюсь. Я этого ему желаю. Чтобы он был и оставался тренером. Он в состоянии быть большим тренером», – сказал Губерниев.