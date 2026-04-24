Ги Буше о 5:2 с «Локомотивом»: «Мы можем играть грамотнее. Не понравился 2-й период и то, как в 3-м владели шайбой и распоряжались ей»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об игре команды в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (5:2, 1-0).
«Сегодня были хорошие моменты в нашем исполнении, но мы однозначно можем действовать лучше, играть грамотнее.
Мне абсолютно не понравился второй период, не понравилось, как в третьем периоде владели шайбой и распоряжались ей, потому что мы дали противнику дышать, а этого делать не нужно. Когда ведем в счете, можем играть намного качественнее.
Удаления? Это один из тех факторов, над которым нам нужно поработать», – сказал Буше.
«Авангард» повел у «Локомотива» 1-0 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина после победы со счетом 5:2. Лажуа, Маклауд и Потуральски набрали по 2 очка
В третьем периоде реально омичи стали чудить - вместо надёжной игры, стали зачем-то фантазировать, выводя шайбу, искать замысловатые передачи на выходе из своей зоны и обрезаться в простых ситуациях. И вот тренер на фоне уверенной победы выглядит так, словно еле сдерживается, чтобы не начать пихать парням за потерю концентрации...