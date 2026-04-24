Ги Буше о 5:2 с «Локомотивом»: «Мы можем играть грамотнее. Не понравился 2-й период и то, как в 3-м владели шайбой и распоряжались ей»

Ги Буше высказался об игре «Авангарда» в матче Кубка Гагарина с «Локомотивом».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался об игре команды в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом » (5:2, 1-0).

«Сегодня были хорошие моменты в нашем исполнении, но мы однозначно можем действовать лучше, играть грамотнее.

Мне абсолютно не понравился второй период, не понравилось, как в третьем периоде владели шайбой и распоряжались ей, потому что мы дали противнику дышать, а этого делать не нужно. Когда ведем в счете, можем играть намного качественнее.

Удаления? Это один из тех факторов, над которым нам нужно поработать», – сказал Буше .

«Авангард» повел у «Локомотива» 1-0 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина после победы со счетом 5:2. Лажуа, Маклауд и Потуральски набрали по 2 очка

«Авангард» забил за 0,6 секунды до конца периода! Еще одно чудо в плей-офф

