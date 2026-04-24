  Хоккеист Гайдуков о футболе: «Можно попробовать ввести драки. К симуляциям отношусь нормально, это отдельное искусство. Люди делают все для победы»
Хоккеист Гайдуков о футболе: «Можно попробовать ввести драки. К симуляциям отношусь нормально, это отдельное искусство. Люди делают все для победы»

– Артемий, ты родился в Перми. Помнишь ли ты времена «Амкара» и выступление клуба в РПЛ?

–  Да, застал те времена. Конечно, чувствуется, что не хватает команды. Хочется, чтобы все это возродилось и вышло на прежний уровень.

Но я слежу за РПЛ и последние года два болею за «Краснодар». Мне симпатизирует атакующий стиль игры. Сафонов классно выступал и уехал в «ПСЖ». Приятно смотреть матчи «Краснодара». Всегда до последней минуты интрига. Верю в чемпионство в этом сезоне.

– Способен ли Агкацев повторить путь Сафонова и уехать в сильный европейский клуб?

– Думаю, что да. Вообще пошла тенденция на наших игроков. Ребята круто прогрессируют в футболе. В РПЛ достаточно молодых ребят в футбол играет. 

– Как тебе поведение легионеров «Краснодара»? Постоянные стычки, разговоры с судьями, симуляции? Тебе, как хоккеисту, не дико видеть такое от мужиков?

– Бывает у них такое, да, но это часть футбола. Люди на этом зарабатывают штрафные, карточки. Это отдельное искусство. Нормально отношусь к симуляциям. Можно сказать, что это футбольные хитрости. Делают все для победы. 

– Может, как в хоккее, в футболе добавить драки? Бывает, что градус повышается в матче, доходит до потасовок, а так – выпустят пар, удалят на некоторое время футболистов, и потом вернут на поле, ха-ха?

– Можно попробовать ввести драки. Посмотрим, к чему это приведет, – сказал Гайдуков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
