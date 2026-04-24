Валерий Каменский: «Не считаю «Металлург» фаворитом в 1-й игре с «Ак Барсом». Казанцы набрали хороший ход, дадут бой»

Каменский высказался о серии «Металлург» с «Ак Барсом».

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский не считает «Металлург» фаворитом в первой игре третьего раунда плей-офф против «Ак Барса».

– Нет, не считаю. Казанцы здорово набрали ход, показывают хороший хоккей. Но, опять же, давно не играли… Кто первый забьет, у того и будет преимущество.

Сейчас уже не смотрят, где ты играешь, дома или на выезде. Иногда это бывает злая шутка, иногда помогает. «Ак Барс» набрал хороший ход и даст бой. Бой будет с обеих сторон, уже отступать некуда. Все хотят выиграть первый матч, – сказал Каменский.