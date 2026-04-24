«Авангард» повел у «Локомотива» 1-0 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина после победы со счетом 5:2. Лажуа, Маклауд и Потуральски набрали по 2 очка

«Авангард» обыграл «Локомотив» в матче плей-офф.

«Авангард » обыграл «Локомотив » (5:2) на выезде в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Счет в серии стал 1-0 в пользу клуба из Омска.

По 2 очка в составе «Авангарда» набрали Майкл Маклауд (0+2), Эндрю Потуральски (1+1) и Максим Лажуа (2+0).

Второй матч состоится в Ярославле 26 апреля.