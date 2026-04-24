«Авангард» повел у «Локомотива» 1-0 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина после победы со счетом 5:2. Лажуа, Маклауд и Потуральски набрали по 2 очка
«Авангард» обыграл «Локомотив» в матче плей-офф.
«Авангард» обыграл «Локомотив» (5:2) на выезде в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Счет в серии стал 1-0 в пользу клуба из Омска.
По 2 очка в составе «Авангарда» набрали Майкл Маклауд (0+2), Эндрю Потуральски (1+1) и Максим Лажуа (2+0).
Второй матч состоится в Ярославле 26 апреля.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Что касается матча - далеко не такая интенсивность, как в серии с ЦСКА. Я особо не следил за Локомотивом, и мне казалось, что это всё те же электровеники, которые были у Никитина. Но нет, с Хартли Локомотив более размеренно играет.
Удалений просто ужас сколько. Меньшинство у нас хорошее, но количество имеет тенденцию переходить в качество. В общем, надеюсь Буше вправит мозги команде. Ну, а так - программа минимум на гостевые матчи выполнена. Но аппетит приходит во время еды. Ждем следующий матч, будет интересно. )
Если бы не 5 минут, то Локо вторую бы вряд ли забил
Именно. В той затяжной атаке, когда первую пропустили, я именно уверен был, что сейчас залетит. Очень расслабленно действовали мы в обороне. Ну, я не буду настаивать на своей точке зрения, но останусь при ней. Мне не особо понравилась наша игра после 4:0.
Но меня больше всего напрягает даже не результат, а тот факт, что ТШ Авангарду уже полностью себя раскрыли, ведь судя по тому паитету, который Буше высказывал в наш адрес перед серией, очевидно, он исходил из Локомотива прошлого плей-офф, который видимо произвёл на него сильное впечатление и именно к такому сопернику готовил свою команду и сейчас.По тем 3 матчам, что уже сыграли в нынешнем сезоне, наверное, до такого опытного спеца уже дошло, что Локо не тот и с ним можно играть не выживая, а с позиции силы, к тому же у Авы виден запас, чтобы добавить, особенно в Омске, а при Хартли мы очень слабо подстраиваемся под соперника, который сам давит.В общем маловероятно, что такой Авангард получиться пересистемить, пройти на мастерстве тоже маловероятно, учитывая, что по глубине в атаке нас также превосходят, как и в игре в не равных составах.В общем Бобу есть над чем задуматься