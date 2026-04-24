128

«Авангард» повел у «Локомотива» 1-0 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина после победы со счетом 5:2. Лажуа, Маклауд и Потуральски набрали по 2 очка

«Авангард» обыграл «Локомотив» (5:2) на выезде в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Счет в серии стал 1-0 в пользу клуба из Омска.

По 2 очка в составе «Авангарда» набрали Майкл Маклауд (0+2), Эндрю Потуральски (1+1) и Максим Лажуа (2+0).

Второй матч состоится в Ярославле 26 апреля.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18380 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
128 комментариев
Шестая шайба Шарипзянова с передач Рафикова и Сергеева была прекрасна :)
Я три раза пересматривал, красотищаааа
Не засчитали ее что ли? 2:5 закончили
Итак, прошло 24 минуты с выхода новости. Шарипзянов на Спортсе все еще значится автором шестой шайбы Авангарда в матче, закончившемся со счетом 2:5. Продолжаем вести наблюдение.
Ну так пятница же
Не понимаю, как некоторые сегодня уже после первого периода похоронили ярославцев в серии. Локомотив-то совсем не развалился, и у меня были абсолютно такие же ощущения как и у Буше - после четвертой шайбы мы дали задышать сопернику. Это прям видно было, я был уверен, что пропустим. Так и получилось. Ничего еще не решено.

Что касается матча - далеко не такая интенсивность, как в серии с ЦСКА. Я особо не следил за Локомотивом, и мне казалось, что это всё те же электровеники, которые были у Никитина. Но нет, с Хартли Локомотив более размеренно играет.

Удалений просто ужас сколько. Меньшинство у нас хорошее, но количество имеет тенденцию переходить в качество. В общем, надеюсь Буше вправит мозги команде. Ну, а так - программа минимум на гостевые матчи выполнена. Но аппетит приходит во время еды. Ждем следующий матч, будет интересно. )
Видно было что пропустим? Локо задышал? На минуту Локо задышал разве что. Потом сами удалились и воздух пропал)) Да там даже без него если бы минутки 2-3 Авангард успокоил темп, то Локо также бы и расклеился.
Если бы не 5 минут, то Локо вторую бы вряд ли забил
Видно было что пропустим? Локо задышал?
Именно. В той затяжной атаке, когда первую пропустили, я именно уверен был, что сейчас залетит. Очень расслабленно действовали мы в обороне. Ну, я не буду настаивать на своей точке зрения, но останусь при ней. Мне не особо понравилась наша игра после 4:0.
Запад сильно слабей востока
Глупость
Факт...
А что случилось, равного получили? Утешайтесь предыдущтюими
Так же 4:1 в серии будет. Всем приятного просмотра
Читаю некоторые комментарии и не понимаю... Это было только 1 игра! Еще абсолютно ничего не решено! Когда я смотрел 1 матч между СЮ и Авто то тоже думал что здесь всё решено и екатеринбуржцы пройдут дальше. Однако уже в следующей игре СЮ сыграл более грамотно и забрал победу, ну а дальше вы знаете что было. А здесь вообще играю два гранда сезона. Да здесь каждый матч может получится разным! Уровень команд, мастерство игроков, вообщем все эти факты. Не исключено конечно что может и 4-0 в серии быть, но я в это никак не верю. На следующий матч Локо думаю соберётся и будет смотреться лучше. Ждём продолжения.
Авангард лучшего вратаря плей-офф на скамейку отправил досрочно, что ещё вам нужно доказывать!
Какой нафиг лучший вратарь. Для меня Серебряков сильнее. Я до сих пор помню как он Адмирал в 2023 тащил в плей-офф. Для меня как болельщика СЮ до сих пор эта рана не зажила. Исаев хорош, но в системе Локомотива. А вот Серебряков где только не играл и везде топом был.
Болельщиков Авангарда с победой.Забили лёгкие голы а затем солидно и уверенно доиграли по счёту.Очень грамотно у вас выстроена командные взаимодействия без шайбы из-за чего нам приходилось сильно упрощать игру, чтобы создавать хоть какие-то моменты.Ну и после такого длинного перерыва катали на тех же скоростях, что и с обескровленной Уфой, против нынешнего Омска, конечно, этого недостаточно
Но меня больше всего напрягает даже не результат, а тот факт, что ТШ Авангарду уже полностью себя раскрыли, ведь судя по тому паитету, который Буше высказывал в наш адрес перед серией, очевидно, он исходил из Локомотива прошлого плей-офф, который видимо произвёл на него сильное впечатление и именно к такому сопернику готовил свою команду и сейчас.По тем 3 матчам, что уже сыграли в нынешнем сезоне, наверное, до такого опытного спеца уже дошло, что Локо не тот и с ним можно играть не выживая, а с позиции силы, к тому же у Авы виден запас, чтобы добавить, особенно в Омске, а при Хартли мы очень слабо подстраиваемся под соперника, который сам давит.В общем маловероятно, что такой Авангард получиться пересистемить, пройти на мастерстве тоже маловероятно, учитывая, что по глубине в атаке нас также превосходят, как и в игре в не равных составах.В общем Бобу есть над чем задуматься
А ты живи на нейтральных высказываниях, те же ни кто и звать тебя ни как
Уверен что Локо еще не начал играть. Все таки соперники были у вас не уровня ПО. Посмотрим что покажет Боб уже в следующем матче.
Ничего страшного не случилось, всего лишь первая игра серии. В воскресенье уже будет виднее.
С чего бы?
Правильно, кто бухает перед понедельником
