«Химик» победил «Магнитку» (6:0) в 7-м матче серии и сыграет против новокузнецкого «Металлурга» в 1/2 финала плей-офф ВХЛ. «Югра» встретится с «Нефтяником»
«Химик» победил «Магнитку» в 7-м матче серии и вышел в 1/2 финала плей-офф ВХЛ.
«Химик» вышел в 1/2 финала плей-офф Olimpbet ВХЛ.
Клуб победил «Магнитку» в 7-м матче (6:0, 4:3) серии второго раунда Кубка Чемпиона России-2026, став четвертым полуфиналистом плей-офф.
Пары 1/2 финала сложились следующим образом:
«Металлург» (Новокузнецк) – «Химик» (Воскресенск);
«Югра» (Ханты-Мансийск) – «Нефтяник» (Альметьевск).
Борьба в сериях матчей 1/2 финала ведется до четырех побед.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ВХЛ
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Металлург - Химик, битва команд, где в свое время играл в воротах Петерис Скудра. А также в одной играл, в другой тренировал Герман Титов :)
Металлург - Химик, битва команд, где в свое время играл в воротах Петерис Скудра. А также в одной играл, в другой тренировал Герман Титов :)
А ещё в одной начинал, а в другой закончит Сергей Бобровский 🤣
Жаль, что победитель не переходит в КХЛ
Жаль, что победитель не переходит в КХЛ
по-хорошему, не одной команде переход был бы к месту
по-хорошему, не одной команде переход был бы к месту
Да, может 2-3 команды. Кузня точно, может Химик или Югра ещё. Понятно, что всё в деньги упирается
Спасибо. Сподобились.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем