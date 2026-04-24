Никита Нестеров: «ЦСКА для меня – родной клуб, с ним очень многое в моей жизни связано. Есть желание остаться»

Защитник ЦСКА Никита Нестеров высказался о своем будущем.

Срок действующего соглашения игрока истекает 31 мая.

В сезоне-2025/26 Нестеров набрал 18 (3+15) очков в 64 матчах регулярного чемпионата. В его активе также 5 (1+4) очков в 10 играх плей-офф.

– В прессе накануне появилось сообщение, что летом вы будете тестировать рынок неограниченно свободных агентов. Это так?

– Пресса немного опережает события. ЦСКА для меня – родной клуб, с ним очень многое в моей жизни связано, есть желание остаться.

Вместе с агентом в первую очередь планируем общаться с ЦСКА, – сказал Нестеров.