Директор «Спартака»: «Необходимо точечное усиление – два-три опытных защитника, еще ищем центрфорварда и забивного края в первое звено»

Директор «Спартака» высказался о целях клуба на трансферном рынке.

Спортивный директор «Спартака » Роман Беляев высказался о целях клуба на трансферном рынке.

«Большинство лидеров у нас на контрактах.

Необходимо точечное усиление – два-три опытных защитника, еще ищем центрального нападающего и забивного края в первое звено», – сказал Беляев.