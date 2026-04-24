Исаев пропустил 4 шайбы к 32-й минуте матча с «Авангардом» и был заменен на Мельничука

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был заменен в матче плей-офф.

Вратарь «Локомотива » Даниил Исаев не доиграл до конца 1-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Авангардом » (1:4, 2-й период, 0-0).

Голкипер пропустил 4 шайбы к 32-й минуте матча, после чего был заменен.

Место в воротах занял Алексей Мельничук .