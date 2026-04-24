Потуральски забил за 0,6 секунды до конца 1-го периода матча плей-офф с «Локомотивом»

Нападающий «Авангарда » Эндрю Потуральски забил гол в 1-м матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом » (3:0, 2-й период, 0-0).

Форвард отличился за 0,6 секунды до конца 1-го периода.

Он также отметился передачей в этой игре.

Теперь на счету Потуральски 8 (3+5) очков в 11 матчах плей-офф-2026.