Потуральски забил за 0,6 секунды до конца 1-го периода матча плей-офф с «Локомотивом»
Потуральски забил за 0,6 секунды до конца 1-го периода матча плей-офф.
Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски забил гол в 1-м матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (3:0, 2-й период, 0-0).
Форвард отличился за 0,6 секунды до конца 1-го периода.
Он также отметился передачей в этой игре.
Теперь на счету Потуральски 8 (3+5) очков в 11 матчах плей-офф-2026.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18379 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
5 комментариев
Хорошая тенденция эти голы на последних секундах периода :)
Хорошая тенденция эти голы на последних секундах периода :)
А голы с нулевых и отрицательных углов, вообще фишкой Авангарда этого плей-офф стали.
Это важнейший гол. Без прикрас.
Как ни удивительно это звучит, но при всей очевидности косяка полевых, конкретно Исаев успел дважды начудить в этом эпизоде: сначала "подсунул" шайбу своему, а потом ещё и "смотрел хоккей", пока шла возня в углу. Да уж...
Прикольный голешник.
