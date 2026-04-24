Константин Барулин: «Российские тренеры тактически грамотнее, чем европейские. У нас всю команду готовят с предсезонки, а там более краткосрочная подготовка»

Барулин рассказал, чем шведский подход к хоккею отличается от российского.

Бывший вратарь сборной России и клубов КХЛ Константин Барулин высказался о том, чем шведский подход к хоккею отличается от российского.

С 2021 по 2025 год Барулин играл за шведский «Бурос».

«У нас всю команду готовят еще с предсезонки. У тренера есть определенный план, который готовится на весь сезон, чтобы подвести клуб к плей-офф.

Там более краткосрочная подготовка. Физически все ребята прорисованы, каждую игру бьются, но на дистанции бывает, что не хватает.

Наши тренеры тактически грамотнее, чем европейские», – сказал Барулин.