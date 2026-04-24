  • Тардиф будет введен в Зал славы ИИХФ в мае. Он покинет пост главы федерации в октябре
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф будет включен в Зал славы организации.

Исторический комитет ИИХФ провел внеочередное дистанционное заседание и единогласно проголосовал за включение Тардифа в Зал славы в категории «строители». Церемония состоится в мае.

Тардиф был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, он сменил на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

Ранее Тардиф сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.

Напомним, в мае в Зал славы ИИХФ также войдут хоккеисты Патрис Бержерон, Никлас Крунвалль, Томас Ванек и Андрес Амбюль, хоккеистки Флоренс Шеллинг и Кэсси Кэмпбелл-Паскаль, а также тренер Ральф Крюгер в категории «строители».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ИИХФ
И что же он, #####, построил?
Ту самую олимпийскую арену в Милане в новаторском стиле без одной стены..ну, вы чё?
Объективно, ему там не место. И дело не в том, что он Россию плющил. Просто никакой.
Я думаю, что он там из-за своей должности. В зале славы ИИХФ должны быть все бывшие главы ИИХФ. Его как Гитлера из истории не выкинешь, даже если он этого сильно заслуживает.
Кто такой Слава ИИХФ? 🤔
Слава иихф- иихф слава.
Брат Славы КПСС
Ох чувствую в комментах жара будет)
Не, методички новые не раздали))
Раздали. Там написано "писать что методички не раздали, и побольше скобок"
В списке Кронвалл (помним Коля), Бержерон, Ванек. В заголовке Тардифф.
Если рассчитывали на баттхерт по Тардиффу, то думаю не попали. Фамилии выдающихся игроков вызвали бы больший отклик.
Ваша правда)
Материалы по теме
Ларионов о России на Кубке мира-2028: «Мало сомневаюсь, что мы примем участие. Я общаюсь с хоккейными лидерами и вижу, что они позитивно настроены»
11 апреля, 17:51
Ларионов о развитии игроков в условиях бана: «Ссылаться на отсутствие международных турниров неправильно. Мы не видели НХЛ, но нам удавалось прокладывать дорогу в заокеанский хоккей»
11 апреля, 16:12
Третьяк о выборах главы ИИХФ: «Россиянам тяжело будет выиграть, мне кажется»
8 апреля, 17:55
Рекомендуем
Главные новости
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
44 минуты назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
сегодня, 05:58
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45Видео
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30Видео
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
Рекомендуем