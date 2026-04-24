Тардиф будет введен в Зал славы ИИХФ в мае. Он покинет пост главы федерации в октябре
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф будет включен в Зал славы организации.
Исторический комитет ИИХФ провел внеочередное дистанционное заседание и единогласно проголосовал за включение Тардифа в Зал славы в категории «строители». Церемония состоится в мае.
Тардиф был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, он сменил на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.
Ранее Тардиф сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.
Напомним, в мае в Зал славы ИИХФ также войдут хоккеисты Патрис Бержерон, Никлас Крунвалль, Томас Ванек и Андрес Амбюль, хоккеистки Флоренс Шеллинг и Кэсси Кэмпбелл-Паскаль, а также тренер Ральф Крюгер в категории «строители».
Если рассчитывали на баттхерт по Тардиффу, то думаю не попали. Фамилии выдающихся игроков вызвали бы больший отклик.