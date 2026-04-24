Гендиректор «Торпедо»: «Содержать самостоятельный фарм – роскошь. Сезон назад регламент КХЛ позволял до 40 человек на двухсторонних контрактах. Когда число сократилось до 10, появились вопросы»

Гендиректор «Торпедо» высказался о фарм-клубе в ВХЛ.

Генеральный директор «Торпедо » Евгений Забуга сообщил, что клуб прорабатывает возможность сотрудничества с самостоятельной командой Olimpbet ВХЛ.

Фарм-клуб нижегородцев «Торпедо-Горький » стал чемпионом ВХЛ в сезоне-2024/25. В 1/8 финала этого сезона команда уступила «Магнитке».

– Что будет с фарм-клубом?

– С учетом финансовых реалий прорабатываем возможность с заключением соглашения с самостоятельным клубом ВХЛ. Это резервный вариант. Сезона три назад фарм-клуб можно было содержать с бюджетом 150 миллионов рублей. Уровень инфляции превратил эти деньги в сумму вдвое больше.

Сегодня содержать самостоятельный фарм-клуб – это роскошь. Еще сезон назад регламент КХЛ позволял нам использовать до 40 человек на двухсторонних контрактах с ВХЛ. Когда это количество сократилось до 10, появились некоторые вопросы.

Сейчас иметь в заявке в списке командированных можно только десять человек. Если будет решение об уходе в партнерство, то мы сделаем все, чтобы не потерять в подготовке нашего резерва, – сказал Забуга.