  • Гендиректор «Торпедо»: «Содержать самостоятельный фарм – роскошь. Сезон назад регламент КХЛ позволял до 40 человек на двухсторонних контрактах. Когда число сократилось до 10, появились вопросы»
Гендиректор «Торпедо» высказался о фарм-клубе в ВХЛ.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга сообщил, что клуб прорабатывает возможность сотрудничества с самостоятельной командой Olimpbet ВХЛ.

Фарм-клуб нижегородцев «Торпедо-Горький» стал чемпионом ВХЛ в сезоне-2024/25. В 1/8 финала этого сезона команда уступила «Магнитке».

– Что будет с фарм-клубом?

– С учетом финансовых реалий прорабатываем возможность с заключением соглашения с самостоятельным клубом ВХЛ. Это резервный вариант. Сезона три назад фарм-клуб можно было содержать с бюджетом 150 миллионов рублей. Уровень инфляции превратил эти деньги в сумму вдвое больше.

Сегодня содержать самостоятельный фарм-клуб – это роскошь. Еще сезон назад регламент КХЛ позволял нам использовать до 40 человек на двухсторонних контрактах с ВХЛ. Когда это количество сократилось до 10, появились некоторые вопросы.

Сейчас иметь в заявке в списке командированных можно только десять человек. Если будет решение об уходе в партнерство, то мы сделаем все, чтобы не потерять в подготовке нашего резерва, – сказал Забуга.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Соглашение с самостоятельным клубом ВХЛ не работало ни с одним клубом. Был разрыв в подготовке молодёжи. Свой фарм создавали не зря. Сейчас будет откат назад в этом направлении.
Жаль конечно Торпедо Горький, но бабла у нас мало ,всё на основную команду направят с открытием нового дворца.Но чисттого фарма нет даже у Локо, где с деньгами проблем нет.
Сложный выбор конечно. Фарм конечно нужен для вертикали клуба. Но 300 лямов, ради ротации 10 хокков - дороговато конечно.
Деньги… Жаль Торпедо Горький… но в последний сезон туда приглашались игроки, которые не играли в Чайке, и их было не мало… При всем при этом, вертикаль клуба нужна, но вспомним Дизель и АКМ, тоже так себе….
Материалы по теме
Гендиректор «Торпедо» о Силаеве: «Представители «Нью-Джерси» с ним на связи. Надеюсь, он останется еще на сезон. Он локальный патриот, тот, на кого можно положиться»
24 апреля, 15:29
Гендиректор «Торпедо»: «Планируем сохранить устойчивость состава на две трети. Мы против хоккейной конвульсии, когда 50% и более меняется в межсезонье»
24 апреля, 14:25
Гендиректор «Торпедо» о новой арене: «Переезжаем летом 2026-го. Готовится событие со звездами федерального масштаба»
24 апреля, 12:56
Рекомендуем
Главные новости
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
44 минуты назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
сегодня, 05:58
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45Видео
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30Видео
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
Рекомендуем