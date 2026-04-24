  СКА оплачивал Грималди аренду квартиры и личного водителя, форвард прилетал в Петербург на чартерном рейсе (Артур Хайруллин)
СКА оплачивал Грималди аренду квартиры и личного водителя, форвард прилетал в Петербург на чартерном рейсе (Артур Хайруллин)

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что СКА оплачивал форварду Рокко Грималди аренду квартиры и личного водителя.

«Грималди в СКА, несмотря на абсолютно проваленный сезон, расторгать не планируют. При этом его зарплата, которая и так остается одной из самых высоких в лиге, – далеко не все траты на американского нападающего со стороны клуба.

По моей информации, СКА оплачивал Грималди аренду квартиры и личного водителя, а сам хоккеист прилетал в Санкт-Петербург на чартерном рейсе. Возможно, после таких трат и стоит довериться игроку еще на один сезон, но даже в своей команде Рокко лидером так и не стал», – написал Хайруллин.

Ранее сообщалось, что зарплата Грималди составляет 184 млн рублей за 2 года по контракту с петербургским клубом.

33-летний американец набрал 36 (16+20) очков в 66 матчах регулярки, а в 4 играх плей-офф не отметился результативными действиями.

Источник: «Спорт-Экспресс»
СКА, еще оплачивал Игорю Ларионову Игоря Ларионова-младшего
И что? Йозэ Марино платил Кузе 92млн₽ только потому, что у Кузи номер #92.
Очередной мусор уровня АХЛ который тут типа звезда
Вы так ментов не оскорбляйте..
Чел в НХЛ играл в чеккерский звеньях , а они их него бомбардира хотят сделать
Хайруллин ещё от Ротена в минском Динамо не отмылся. А уже новый "инсайд".
А зачем ему отмываться? Всё, что он постит, разносится по новостным сайтам и обсуждается.
Потому что обосрался. И теперь с него все ржут. Как с Ротена. Ради этого его и постят. Что бы люди поржали.
Новости петушиной газеты
Всего лишь еще одна лазейка. Я не думаю, что это из-за того, что Грималди такой важный. Просто часть зп таким образом из-под потолка вывели.
16 голов забросил 66 матчей крутой игрок Ха ха ха зачем ему платить такие деньги ?
Интересно, а это не очередной способ обхода потолка зарплат? По сути, доп. доход хоккеиста на экономии...
Для КХЛ это привычный способ "адаптации" легионеров кмк. Налоговая могла бы "докрутить" ндфл игроку, но чисто теоретически.
