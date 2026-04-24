СКА оплачивал Грималди аренду квартиры и личного водителя, форвард прилетал в Петербург на чартерном рейсе (Артур Хайруллин)

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что СКА оплачивал форварду Рокко Грималди аренду квартиры и личного водителя.

«Грималди в СКА, несмотря на абсолютно проваленный сезон, расторгать не планируют. При этом его зарплата, которая и так остается одной из самых высоких в лиге, – далеко не все траты на американского нападающего со стороны клуба.

По моей информации, СКА оплачивал Грималди аренду квартиры и личного водителя, а сам хоккеист прилетал в Санкт-Петербург на чартерном рейсе. Возможно, после таких трат и стоит довериться игроку еще на один сезон, но даже в своей команде Рокко лидером так и не стал», – написал Хайруллин.

Ранее сообщалось, что зарплата Грималди составляет 184 млн рублей за 2 года по контракту с петербургским клубом.

33-летний американец набрал 36 (16+20) очков в 66 матчах регулярки, а в 4 играх плей-офф не отметился результативными действиями.