Фетисов о возможной встрече с Овечкиным: «Нам есть о чем поговорить. Думаю, он сразу появится там, где мы обычно проводим совместно время – в хоккейном клубе, где легенды тренируются и играют»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможной встрече с капитаном «Вашингтона » Александром Овечкиным .

Ранее стало известно, что форвард планирует прилететь в Москву в середине мая.

«Нам есть о чем поговорить с Сашей. Конечно, я буду рад его видеть.

Думаю, он сразу появится там, где мы обычно проводим совместно время – в хоккейном клубе, где легенды тренируются, играют и получают удовольствие от общения», – сказал Фетисов.