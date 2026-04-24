Фетисов о возможной встрече с Овечкиным: «Нам есть о чем поговорить. Думаю, он сразу появится там, где мы обычно проводим совместно время – в хоккейном клубе, где легенды тренируются и играют»
Вячеслав Фетисов: нам есть, о чем поговорить с Овечкиным, буду рад его видеть.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможной встрече с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.
Ранее стало известно, что форвард планирует прилететь в Москву в середине мая.
«Нам есть о чем поговорить с Сашей. Конечно, я буду рад его видеть.
Думаю, он сразу появится там, где мы обычно проводим совместно время – в хоккейном клубе, где легенды тренируются, играют и получают удовольствие от общения», – сказал Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Какие легенды тренируются?????
И о чем же?
