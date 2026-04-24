Директор «Спартака» об обмене Тодда в «Ак Барс»: «Бизнес-решение. Перед дедлайном мы были в ежедневном контакте, игроку было комфортнее выступать на Востоке»

Директор «Спартака» высказался об обмене Нэйтана Тодда.

Спортивный директор «Спартака » Роман Беляев высказался об обмене нападающего Нэйтана Тодда .

В январе «Спартак» обменял Тодда в «Ак Барс », получив взамен нападающего Брэндона Биро и защитника Артемия Князева.

«Это было бизнес-решение. Перед дедлайном в течение двух недель мы были в ежедневном контакте, но игроку было комфортнее выступать на Востоке. Он был готов к обмену.

Биро получил травму, поэтому мы не выжали из обмена того, чего хотели. Могу признать, что этот обмен не усилил команду», – сказал Беляев.