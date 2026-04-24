Директор «Спартака» об обмене Тодда в «Ак Барс»: «Бизнес-решение. Перед дедлайном мы были в ежедневном контакте, игроку было комфортнее выступать на Востоке»
Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев высказался об обмене нападающего Нэйтана Тодда.
В январе «Спартак» обменял Тодда в «Ак Барс», получив взамен нападающего Брэндона Биро и защитника Артемия Князева.
«Это было бизнес-решение. Перед дедлайном в течение двух недель мы были в ежедневном контакте, но игроку было комфортнее выступать на Востоке. Он был готов к обмену.
Биро получил травму, поэтому мы не выжали из обмена того, чего хотели. Могу признать, что этот обмен не усилил команду», – сказал Беляев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Этот обмен полнейший провал , как и неразбериха с Ружичкой
Рома системно ослабляет команду. Один из самых никчемных менеджеров
Цыплаков, Голдобин, Савиков, Тодд, Ружичка, Гутик под вопросом. Это все те кому выбрали комфорт ?!!! Бизнес хорошо, а где спортивная составляющая ?! В ФК Спартак был червь, этот по ходу из этой же кучи... Георгиеву еще подыщите местно...
Директора Спартака ВЫГНАТЬ.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем