Гендиректор «Торпедо» о Силаеве: «Представители «Нью-Джерси» с ним на связи. Надеюсь, он останется еще на сезон. Он локальный патриот, тот, на кого можно положиться»

Гендиректор «Торпедо» надеется, что Силаев останется в команде еще на сезон.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга надеется, что защитник Антон Силаев останется в команде еще на один сезон.

Силаев был задрафтован «Нью-Джерси» в 2024 году под 10-м общим номером. В этом сезоне 20‑летний защитник провел за «Торпедо» 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка. В 10 играх плей‑офф у него 2 передачи.

– Егор Виноградов объективно достоин повышения зарплаты. К нему есть определенный интерес из НХЛ , но наша задача сохранить Егора в «Торпедо» на максимально возможный срок.

– Какая ситуация с Летуновым?

– Им интересуются команды из Санкт‑Петербурга и Москвы. Он, как и Белевич, может выбирать. Все зависит от того, согласится ли он с теми условиями, которое предложит «Торпедо». Аукционным методом «Торпедо» не будет действовать ни по одному хоккеисту.

– А что касается Силаева?

– С ним весь сезон на связи представители «Нью-Джерси». Надеюсь, он примет решение остаться еще на сезон. Думаю, скоро все станет известно. Он локальный патриот. Гораздо старше своего биологического возраста. Тот, на кого можно положиться, – сказал Забуга.