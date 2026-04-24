  • Гендиректор «Торпедо» о Силаеве: «Представители «Нью-Джерси» с ним на связи. Надеюсь, он останется еще на сезон. Он локальный патриот, тот, на кого можно положиться»
7

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга надеется, что защитник Антон Силаев останется в команде еще на один сезон.

Силаев был задрафтован «Нью-Джерси» в 2024 году под 10-м общим номером. В этом сезоне 20‑летний защитник провел за «Торпедо» 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка. В 10 играх плей‑офф у него 2 передачи.

Егор Виноградов объективно достоин повышения зарплаты. К нему есть определенный интерес из НХЛ, но наша задача сохранить Егора в «Торпедо» на максимально возможный срок.

– Какая ситуация с Летуновым?

– Им интересуются команды из Санкт‑Петербурга и Москвы. Он, как и Белевич, может выбирать. Все зависит от того, согласится ли он с теми условиями, которое предложит «Торпедо». Аукционным методом «Торпедо» не будет действовать ни по одному хоккеисту.

– А что касается Силаева?

– С ним весь сезон на связи представители «Нью-Джерси». Надеюсь, он примет решение остаться еще на сезон. Думаю, скоро все станет известно. Он локальный патриот. Гораздо старше своего биологического возраста. Тот, на кого можно положиться, – сказал Забуга.

Силаев переоценен, куда он поедет со статистикой 1+2, кроме габаритов там ничего нет.
Ответ wxvnpc5psr
Силаев переоценен, куда он поедет со статистикой 1+2, кроме габаритов там ничего нет.
Ему ещё есть куда расти и в техническом, и в тактическом плане. Точнее, если он хочет успешно выступать за океаном, ему надо здесь хотя бы пару сезонов поиграть, набраться опыта и "обрасти мясом". Сейчас для НХЛ он совсем сырой.
Локальный патриот? Ладно хоть не пассивный
Ответ Внезапный Гусь
Локальный патриот? Ладно хоть не пассивный
Латентный
будет жаль, если потеряем Макси а Андрея

ну а Силаеву рано в НХЛ, он и здесь-то пока что много ошибается
Локальный патриот... Сильно сказано
Антоха ну какой НХЛ, развивайся здесь успеешь за океаном поиграть.
