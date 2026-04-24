Владислав Третьяк: «Бобровский ко мне обращался за помощью, чтобы «Кузнецкие медведи» остались в МХЛ. Он молодец: выступая за океаном, продолжает переживать за город, где его воспитали»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал об общении с вратарем «Флориды» Сергеем Бобровским.

– Мы знаем, как вы тепло относитесь к двукратному обладателю Кубка Стэнли, признававшемуся дважды лучшим вратарем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сергею Бобровскому. Его «Флорида» не вышла в плей-офф. Насколько сильно он переживает из-за этого?

– Сейчас общаюсь с ним немного меньше. Видел, что он в плей-офф не попадает, и его не нужно лишний раз беспокоить.

Он ко мне обращался за помощью, чтобы в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ ) осталась команда «Кузнецкие медведи », за которую он играл. Я тоже выразил поддержку этой команде. И когда стало известно, что «Медведи» останутся, Сергей меня поблагодарил.

Он молодец: выступая за океаном, продолжает очень сильно переживать за город, где его воспитали. Мне нравится его стиль игры и как человек он потрясающий. Андрея Василевского и Игоря Шестеркина я тоже знаю, но не так близко, а с Бобровским постоянно переписываюсь, держим связь. И очень хотелось бы пожелать ему удачи в следующем сезоне.

– Вы закончили свою карьеру в 32 года, хотя могли играть еще несколько лет, и когда вам было 38, Майк Кинэн вам, консультанту вратарей в «Чикаго», предлагал подписать контракт. Способен ли будет Бобровский продолжать играть на столь высоком уровне?

– Конечно. Он опытный человек, тем более я вижу его отношение к хоккею. Он еще может играть и показывать тот хоккей, который от него ждут. Потому что он профессионал, – сказал Третьяк.