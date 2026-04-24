  • Владислав Третьяк: «Бобровский ко мне обращался за помощью, чтобы «Кузнецкие медведи» остались в МХЛ. Он молодец: выступая за океаном, продолжает переживать за город, где его воспитали»
Владислав Третьяк: «Бобровский ко мне обращался за помощью, чтобы «Кузнецкие медведи» остались в МХЛ. Он молодец: выступая за океаном, продолжает переживать за город, где его воспитали»

Третьяк рассказал об общении с вратарем «Флориды» Бобровским.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал об общении с вратарем «Флориды» Сергеем Бобровским.

– Мы знаем, как вы тепло относитесь к двукратному обладателю Кубка Стэнли, признававшемуся дважды лучшим вратарем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сергею Бобровскому. Его «Флорида» не вышла в плей-офф. Насколько сильно он переживает из-за этого?

– Сейчас общаюсь с ним немного меньше. Видел, что он в плей-офф не попадает, и его не нужно лишний раз беспокоить.

Он ко мне обращался за помощью, чтобы в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) осталась команда «Кузнецкие медведи», за которую он играл. Я тоже выразил поддержку этой команде. И когда стало известно, что «Медведи» останутся, Сергей меня поблагодарил.

Он молодец: выступая за океаном, продолжает очень сильно переживать за город, где его воспитали. Мне нравится его стиль игры и как человек он потрясающий. Андрея Василевского и Игоря Шестеркина я тоже знаю, но не так близко, а с Бобровским постоянно переписываюсь, держим связь. И очень хотелось бы пожелать ему удачи в следующем сезоне.

– Вы закончили свою карьеру в 32 года, хотя могли играть еще несколько лет, и когда вам было 38, Майк Кинэн вам, консультанту вратарей в «Чикаго», предлагал подписать контракт. Способен ли будет Бобровский продолжать играть на столь высоком уровне?

– Конечно. Он опытный человек, тем более я вижу его отношение к хоккею. Он еще может играть и показывать тот хоккей, который от него ждут. Потому что он профессионал, – сказал Третьяк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
А как помог Третьяк медведям в итоге ? Языком молоть-не мешки ворочать .
Ответ Александр Сандалов
А как помог Третьяк медведям в итоге ? Языком молоть-не мешки ворочать .
Наверно каток крытый построил
Всем Владик помогает…
Владислав Третьяк: «Отделение КХЛ от ФХР – ошибка. К сожалению, не имеем возможности диктовать лиге условия – они делают, что хотят. Главное, чтобы про сборную не забывали»
24 апреля, 12:42
Владислав Третьяк: «Путин дал указание, чтобы правительство уделяло внимание инфраструктуре. В Канаде 2860 крытых катков, в США – 2230, у нас – 810. Их было 145, когда я возглавил ФХР»
24 апреля, 10:45
Третьяк об Овечкине в Госдуме: «Депутат – это не просто кнопки нажимать, приходится очень много работать. Зачем ему это? Поймите, это тяжело: ответственность, наказы дают»
24 апреля, 09:15
