  • Владимир Плющев: «Московский хоккей в кризисе из-за того, что руководство клубов выстраивает неправильную политику. У людей цели – освоение бюджетов, с этим они справляются здорово»
Владимир Плющев: «Московский хоккей в кризисе из-за того, что руководство клубов выстраивает неправильную политику. У людей цели – освоение бюджетов, с этим они справляются здорово»

Владимир Плющев: московский хоккей в кризисе.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ситуации в московских клубах Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Ни одной московской команды не пробилось в полуфинал Кубка Гагарина, в четвертьфинале был только ЦСКА. О чем, на ваш взгляд, это говорит? 

– А о чем здесь можно думать? Все показывает турнирная таблица. Московский хоккей в кризисе. И в кризисе он из-за того, что руководство московских клубов выстраивает совершенно неправильную политику. Из-за этого нет никаких результатов.

Все рассчитано только на приобретение игроков. А кто-то у нас считает – чем больше мы настроим стадионов, тем лучше. Но стадионы хоккеистов не воспитывают.

Поэтому вопрос здесь в следующем – в системе подготовки у московских клубов и в их политике. В подходе, как строить клуб, чтобы быть лидерами. Чтобы хотя бы вернуться на те позиции, которые всегда занимала Москва, у которой всегда была со своя история и хоккейная культура.

Но, к сожалению, у людей другие цели и задачи – освоение бюджетов и тому подобное. Думаю, с этими делами они справляются очень здорово. 

– Как вы считаете, кризис московского хоккея продлится еще долго? 

– Если ничего не менять, то ничего и не изменится. А насколько я понимаю, каких-то новшеств и декларирований новых концепций и подходов не планируется. Я об этом не читал и не слышал. Поэтому все идет по тому накату, который и был. Наверное, всех это устраивает.

Но я не знаю, почему это устраивает тех, кто платит деньги. Ведь, насколько я понимаю, московские клубы не страдают в финансовом плане. Им грех жаловаться на бюджеты команд. И в чем же дело? Все дело в руководстве. Все вопросы туда, – сказал Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Тебя только никуда не берут да?
Первое интервью Плющева в котором нет слова ротенберг..
Ответ Mikl_5555
Первое интервью Плющева в котором нет слова ротенберг..
Ну не скажет же он, что ротэмбэ осваивает бюджет в динамо))
Освоение бюджетов-это национальная забава.Все ради нее и работают в гос структурах.Кому-то шоколадки таскают,кому-то миллионы,кому-то миллиарды,но суть одна.
Бюджет тоже кто то должен осваивать😂
Плющев какой-то странный тип. А кто будет воспитывать игроков? Детским тренерам платят не особо много. Им приходится думать как бы набрать группы, чтобы обеспечить нормальный уровень ЗП. А дальше как получится. Вот тебе и кризис.
Видел на сайте аналитику, что Москва лидер по кол-ву игроков в КХЛ. Так что проблема не в воспитании игроков в Москве, а в руководстве московских команд КХЛ, которые формируют составы.
Подгорантус
Уж как ты осваиввешь бюджет Ротенберга вместе с целым списком сектантов, постыдился бы. Жуй лучше, не говори, пока есть, что намазывать.
