Быков о Кубке Гагарина: «4-0 или 4-1 в серии – это не радует ни болельщиков, ни руководство, ни хоккеистов. Странно, что много таких результатов»

Бывший главный тренер сборной России и клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вячеслав Быков высказался об уровне конкуренции в Кубке Гагарина-2026.

11 из 12 серий плей-офф завершились со счетом 4-0 или 4-1.

«Для болельщиков, безусловно, это разочарование в проигравшей команде. Те, которые выигрывают, конечно, с радостью воспринимают это все.

Но я думаю, что ближе к самым решающим матчам, финалу, борьба должна в какой-то степени накаляться и становиться более равной. Потому что команды, которые выходят дальше, сразу находились в лучшей позиции по таблице или уже готовились непосредственно под эти игры навылет. Поэтому с каждым этапом игры будут более напряженными.

Но то, что 4-0 или 4-1 – это, конечно, не радует ни болельщиков, ни руководство, ни самих хоккеистов, безусловно. Странно, конечно, что много таких результатов», – сказал Быков.