  • Агент Комтуа: «Тамбиев сказал, что «Динамо» не будет предлагать Максу новый контракт. Клуб сохранит права, если сделает контрактное предложение. Тогда будем искать обмен»
14

Агент Комтуа: «Тамбиев сказал, что «Динамо» не будет предлагать Максу новый контракт. Клуб сохранит права, если сделает контрактное предложение. Тогда будем искать обмен»

Агент Комтуа: «Динамо» не будет предлагать ему новый контракт.

Агент Иван Ботев, представляющий интересы Максима Комтуа, подтвердил, что московское «Динамо» не будет предлагать нападающему новый контракт.

Срок контракта Комтуа истекает 31 мая. В минувшем регулярном чемпионате он провел 54 матча и набрал 34 (19+15) очка при полезности «минус 12». В  3 матчах плей‑офф он не набрал очков при полезности «минус 2».

21 апреля «Динамо» объявило о назначении Леонида Тамбиева главным тренером.

– Да, Леонид Тамбиев пришел к такому решению. Почему? Надо у него спросить. Он общался с моим представителем Андреем Трефиловым и сказал ему, что «Динамо» не будет предлагать Комтуа новый контракт. Что ж, это его право.

Московский клуб сохранит права на Макса, если сделает ему контрактное предложение. Думаю, это произойдет скоро. Тогда мы будем искать обмен.

– Правда ли, что Комтуа уже в «Автомобилисте»?

– Нет. На него претендует ряд клубов, но посмотрим.

– Правда, что Комтуа купил квартиру в Москве и хотел бы перейти в один из столичных клубов?

– Я не знаю о том, что Макс обзавелся недвижимостью в Москве.

– Есть ли какие‑то новости о другом вашем клиенте Джошуа Ливо, с которым расстались в «Тракторе»?

– Пока тоже нет ничего. Разговоры идут, но мы еще не достигли конкретики.

– Правда, что вы в КХЛ везете еще одного крутого игрока?

– Да, это Логан Браун. Ему 28 лет, он провел 99 матчей в НХЛ. Крутой центрфорвард, который хотел бы поиграть в России. Думаю, он станет звездой КХЛ. Но я пока не знаю, куда он перейдет – мы только начали разговаривать, – сказал Ботев.

Сразу плюс в карму Тамбиеву
Уход Комтуа для меня боль и не малая.В этом сезоне сыграл слабее,но говорят, у него были травмы.Возможно,случился временный спад.Бывает.Игрок для души.Хоккеист с харизмой.С ним полюбил Динамо намного больше.Без него душа наполовину опустеет.
Уход Комтуа для меня боль и не малая.В этом сезоне сыграл слабее,но говорят, у него были травмы.Возможно,случился временный спад.Бывает.Игрок для души.Хоккеист с харизмой.С ним полюбил Динамо намного больше.Без него душа наполовину опустеет.
Да не будет он уже играть на прежнем уровне. Он из тех легионеров, которые сдуваются на второй год. К тому же сломался пакет и ушёл Кудашев, при которых он хоть как то играл
Не знаю кто его заберет с таким характером. Весь сезон валял дурака и убивал все потуги партнеров. Чисто деньги на релаксе зарабатывает. Отстранили от игр в воспитательных целях - ну и отлично
Жаль, если Макс не будет играть за Динамо.
Но понято, почему от него отказываются.
Он не стабилен.
Потенциально может быть крутым игроком, но может стать обузой, пассажиром, токсичным.
И при этом игрок он еще статусный, поэтому контракт у него будет приличный.
Зачем Тамбиеву с ним рисковать в первый свой сезон в Динамо.
Вот если он выстроит понятную четкую рабочую команду за первый год, тогда в нее уже можно вставлять яркие индивидуальности, способные делать разницу.
Зачем нам Комтуа сейчас из Адмирала пачками начнём брать, одного уже присмотрели.
Зачем нам Комтуа сейчас из Адмирала пачками начнём брать, одного уже присмотрели.
Предлагаю переименовать клуб в Динамо Адмирал. Это будет самый крутой топовый клуб , борющийся за ...нацатые места
Предлагаю переименовать клуб в Динамо Адмирал. Это будет самый крутой топовый клуб , борющийся за ...нацатые места
У тебя, что ума до хрена?
Адын величайший тренер назвал Комтуа «петухом гамбургским» и пригрозил « пасть порвать и моргалы выколоть». Тамбиев пресек международный скандал.
Материалы по теме
Тамбиев решил, что Комтуа не нужен «Динамо». Клуб может обменять права на канадского форварда («Матч ТВ»)
24 апреля, 07:55
Ожиганов считает, что регистраторы со шлемов судей лучше убрать: «Когда все идет через задницу, тебя несет, но это все еще и при камере превращается в «Дом-2»
13 апреля, 17:18
Гендиректор «Динамо»: «Комтуа – ограниченно свободный агент. Права у клуба, будем смотреть. Он хочет продолжить карьеру в команде»
7 апреля, 16:12
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
43 минуты назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
сегодня, 05:58
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45Видео
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30Видео
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00Видео
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
