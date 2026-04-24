Агент Комтуа: «Тамбиев сказал, что «Динамо» не будет предлагать Максу новый контракт. Клуб сохранит права, если сделает контрактное предложение. Тогда будем искать обмен»
Агент Иван Ботев, представляющий интересы Максима Комтуа, подтвердил, что московское «Динамо» не будет предлагать нападающему новый контракт.
Срок контракта Комтуа истекает 31 мая. В минувшем регулярном чемпионате он провел 54 матча и набрал 34 (19+15) очка при полезности «минус 12». В 3 матчах плей‑офф он не набрал очков при полезности «минус 2».
21 апреля «Динамо» объявило о назначении Леонида Тамбиева главным тренером.
– Да, Леонид Тамбиев пришел к такому решению. Почему? Надо у него спросить. Он общался с моим представителем Андреем Трефиловым и сказал ему, что «Динамо» не будет предлагать Комтуа новый контракт. Что ж, это его право.
Московский клуб сохранит права на Макса, если сделает ему контрактное предложение. Думаю, это произойдет скоро. Тогда мы будем искать обмен.
– Правда ли, что Комтуа уже в «Автомобилисте»?
– Нет. На него претендует ряд клубов, но посмотрим.
– Правда, что Комтуа купил квартиру в Москве и хотел бы перейти в один из столичных клубов?
– Я не знаю о том, что Макс обзавелся недвижимостью в Москве.
– Есть ли какие‑то новости о другом вашем клиенте Джошуа Ливо, с которым расстались в «Тракторе»?
– Пока тоже нет ничего. Разговоры идут, но мы еще не достигли конкретики.
– Правда, что вы в КХЛ везете еще одного крутого игрока?
– Да, это Логан Браун. Ему 28 лет, он провел 99 матчей в НХЛ. Крутой центрфорвард, который хотел бы поиграть в России. Думаю, он станет звездой КХЛ. Но я пока не знаю, куда он перейдет – мы только начали разговаривать, – сказал Ботев.
Но понято, почему от него отказываются.
Он не стабилен.
Потенциально может быть крутым игроком, но может стать обузой, пассажиром, токсичным.
И при этом игрок он еще статусный, поэтому контракт у него будет приличный.
Зачем Тамбиеву с ним рисковать в первый свой сезон в Динамо.
Вот если он выстроит понятную четкую рабочую команду за первый год, тогда в нее уже можно вставлять яркие индивидуальности, способные делать разницу.