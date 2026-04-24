Агент Комтуа: «Тамбиев сказал, что «Динамо» не будет предлагать Максу новый контракт. Клуб сохранит права, если сделает контрактное предложение. Тогда будем искать обмен»

Агент Комтуа: «Динамо» не будет предлагать ему новый контракт.

Агент Иван Ботев, представляющий интересы Максима Комтуа , подтвердил, что московское «Динамо» не будет предлагать нападающему новый контракт.

Срок контракта Комтуа истекает 31 мая. В минувшем регулярном чемпионате он провел 54 матча и набрал 34 (19+15) очка при полезности «минус 12». В 3 матчах плей‑офф он не набрал очков при полезности «минус 2».

21 апреля «Динамо» объявило о назначении Леонида Тамбиева главным тренером.

– Да, Леонид Тамбиев пришел к такому решению. Почему? Надо у него спросить. Он общался с моим представителем Андреем Трефиловым и сказал ему, что «Динамо » не будет предлагать Комтуа новый контракт. Что ж, это его право.

Московский клуб сохранит права на Макса, если сделает ему контрактное предложение. Думаю, это произойдет скоро. Тогда мы будем искать обмен.

– Правда ли, что Комтуа уже в «Автомобилисте»?

– Нет. На него претендует ряд клубов, но посмотрим.

– Правда, что Комтуа купил квартиру в Москве и хотел бы перейти в один из столичных клубов?

– Я не знаю о том, что Макс обзавелся недвижимостью в Москве.

– Есть ли какие‑то новости о другом вашем клиенте Джошуа Ливо, с которым расстались в «Тракторе»?

– Пока тоже нет ничего. Разговоры идут, но мы еще не достигли конкретики.

– Правда, что вы в КХЛ везете еще одного крутого игрока?

– Да, это Логан Браун . Ему 28 лет, он провел 99 матчей в НХЛ. Крутой центрфорвард, который хотел бы поиграть в России. Думаю, он станет звездой КХЛ. Но я пока не знаю, куда он перейдет – мы только начали разговаривать, – сказал Ботев.