  • Гендиректор «Торпедо»: «Планируем сохранить устойчивость состава на две трети. Мы против хоккейной конвульсии, когда 50% и более меняется в межсезонье»
Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга сообщил, что клуб планирует сохранить две трети состава на следующий сезон.

Нижегородская команда вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, уступив «Металлургу» со счетом 1-4 в серии.

«Мы планируем сохранить устойчивость состава на две трети, поскольку мы против такой хоккейной конвульсии, когда 50% и более меняется в межсезонье.

Плюс ко всему те хоккеисты, которые останутся, они полностью ознакомлены с требованиями [главного тренера] Алексея Геннадьевича [Исакова]», – сказал Забуга.

Он добавил, что планируется приобретение нескольких именитых для Фонбет Чемпионата КХЛ новичков.

«Если все получится так, как планируется, то, я считаю, это будут достаточно именитые для Континентальной хоккейной лиги хоккеисты, которые, безусловно, сделают команду сильнее, мощнее как в профессиональном, так и в медийном смысле», – добавил гендиректор.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Бла-бла-бла, был бы бюджет поболее, поменяли и глазом не моргнули бы
