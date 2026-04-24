Гендиректор «Торпедо»: «Планируем сохранить устойчивость состава на две трети. Мы против хоккейной конвульсии, когда 50% и более меняется в межсезонье»

Генеральный директор «Торпедо » Евгений Забуга сообщил, что клуб планирует сохранить две трети состава на следующий сезон.

Нижегородская команда вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, уступив «Металлургу» со счетом 1-4 в серии.

«Мы планируем сохранить устойчивость состава на две трети, поскольку мы против такой хоккейной конвульсии, когда 50% и более меняется в межсезонье.

Плюс ко всему те хоккеисты, которые останутся, они полностью ознакомлены с требованиями [главного тренера] Алексея Геннадьевича [Исакова ]», – сказал Забуга.

Он добавил, что планируется приобретение нескольких именитых для Фонбет Чемпионата КХЛ новичков.

«Если все получится так, как планируется, то, я считаю, это будут достаточно именитые для Континентальной хоккейной лиги хоккеисты, которые, безусловно, сделают команду сильнее, мощнее как в профессиональном, так и в медийном смысле», – добавил гендиректор.