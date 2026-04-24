Отец Илона Маска об Овечкине: «Это сейчас он лучший. А так – «Ракета» Ришар. Он хоккеист номер один в мире, самый известный за все времена»
Предприниматель Эррол Маск, отец американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска, считает Мориса Ришара лучшим хоккеистом в истории.
Ришар выступал с 1942 по 1960 год за «Монреаль». Он стал первым хоккеистом НХЛ, забросившим 50 шайб в одном сезоне, является членом Зала хоккейной славы. Приз лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ носит его имя – «Морис Ришар Трофи».
«Морис «Ракета» Ришар – хоккеист номер один в мире. Самый известный за все времена.
Овечкин? Это сейчас он лучший. А так – «Ракета» Ришар», – сказал Маск.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Ришар первый - кто покорил отметку в 500 шайб в карьере, через 5 лет, это сделал Хоу! По средней статистике гол/матч лучшие Босси и Лемье 0,762 и 0,754 соответственно, быстрее всех отметку 500 шайб преодолел Гретцки за 575 матчей, он же лидер по общему пока количеству голов регулярка плюс плей-офф 1016 шайб, 122 гола в плей-офф, 92 шайбы за один сезон - всё Гретцки. Овечкин лучший по голам в регулярном сезоне в истории 929 на сегодняшний день, да и многие другие, которые были лучше, как снайперы, чем Морис Ришар в итоге.
по стате гол/ матч сравнивать когда один сыграл 700 игр другой 950, а тот же 99ый почти 1500 как то отчасти нелепо. Берем тогда количечтво игр Босси, ибо он меньше всех- тогда он третий. Первый 99, потом 6н, и потом Босси
Что-то он вообще не то говорит. Нужно, чтобы Роман Борисыч его срочно набрал!
выписываем "отца Илона Маска" отовсюду и партбилет пусть сдаст)))
А за какие заслуги его наградили титулом "отец Илона Маска" и возят на встречи с нетрудовыми коллективами? Чем заслужил такие королевские почести? Почему Бориса Ротенберга не величают "заслуженный отец Романа Ротенберга", не берут у него интервью?
Когда он играл, в хоккей играло полтора землекопа
Папаша Маска мерзкий тип. Илон с ним не общается вообще.Зачем он нам и его мнение непонятно.
Странное утверждение, Ришар выигрывал гонку снайперов 5раз, Ови 9 раз. В своей эпохе за 18сезонов Ришар был лучшим снайпером, с отрывом 98шайб, у Ови же за 21сезон отрыв от ближайшего преследователя своей эпохи 275шайб. Ови более доминирующий снайпер своей эпохи, чем Ришар в своей.
Что-то не канонично.
Ришар конечно шикарныый нап. Топ10 игроков войдет, но конечно он никакай не номер 1 в хоккее
Лучший хоккеист Гретцки лучший снайпер Овечкин, лучший защитник Орр надеюсь Макар к концу карьеры..Если бы на Землю напали инопланетяне и сказали вокруг кого соберете команду против нас, я ответил бы Кросби
Вот смеху то было бы, если на Землю напали инопланетяне и сказали, что если проиграете нам в хоккей, то всему человечеству кабзда. Особо одаренные в команду стопудово взяли бы шубского. А из за его "фееричной" игры (как обычно за сборную) проиграли бы😄
