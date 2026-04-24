Отец Илона Маска об Овечкине: «Это сейчас он лучший. А так – «Ракета» Ришар. Он хоккеист номер один в мире, самый известный за все времена»

Эррол Маск: Морис «Ракета» Ришар – хоккеист номер один в мире.

Предприниматель Эррол Маск, отец американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска, считает Мориса Ришара лучшим хоккеистом в истории.

Ришар выступал с 1942 по 1960 год за «Монреаль». Он стал первым хоккеистом НХЛ, забросившим 50 шайб в одном сезоне, является членом Зала хоккейной славы. Приз лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ носит его имя – «Морис Ришар Трофи».

«Морис «Ракета» Ришар – хоккеист номер один в мире. Самый известный за все времена.

Овечкин ? Это сейчас он лучший. А так – «Ракета» Ришар», – сказал Маск.