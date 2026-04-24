  • Отец Илона Маска об Овечкине: «Это сейчас он лучший. А так – «Ракета» Ришар. Он хоккеист номер один в мире, самый известный за все времена»
Отец Илона Маска об Овечкине: «Это сейчас он лучший. А так – «Ракета» Ришар. Он хоккеист номер один в мире, самый известный за все времена»

Эррол Маск: Морис «Ракета» Ришар – хоккеист номер один в мире.

Предприниматель Эррол Маск, отец американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска, считает Мориса Ришара лучшим хоккеистом в истории.

Ришар выступал с 1942 по 1960 год за «Монреаль». Он стал первым хоккеистом НХЛ, забросившим 50 шайб в одном сезоне, является членом Зала хоккейной славы. Приз лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ носит его имя – «Морис Ришар Трофи».

«Морис «Ракета» Ришар – хоккеист номер один в мире. Самый известный за все времена.

Овечкин? Это сейчас он лучший. А так – «Ракета» Ришар», – сказал Маск.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Ришар первый - кто покорил отметку в 500 шайб в карьере, через 5 лет, это сделал Хоу! По средней статистике гол/матч лучшие Босси и Лемье 0,762 и 0,754 соответственно, быстрее всех отметку 500 шайб преодолел Гретцки за 575 матчей, он же лидер по общему пока количеству голов регулярка плюс плей-офф 1016 шайб, 122 гола в плей-офф, 92 шайбы за один сезон - всё Гретцки. Овечкин лучший по голам в регулярном сезоне в истории 929 на сегодняшний день, да и многие другие, которые были лучше, как снайперы, чем Морис Ришар в итоге.
Ответ Alex.K71
по стате гол/ матч сравнивать когда один сыграл 700 игр другой 950, а тот же 99ый почти 1500 как то отчасти нелепо. Берем тогда количечтво игр Босси, ибо он меньше всех- тогда он третий. Первый 99, потом 6н, и потом Босси
Что-то он вообще не то говорит. Нужно, чтобы Роман Борисыч его срочно набрал!
выписываем "отца Илона Маска" отовсюду и партбилет пусть сдаст)))
А за какие заслуги его наградили титулом "отец Илона Маска" и возят на встречи с нетрудовыми коллективами? Чем заслужил такие королевские почести? Почему Бориса Ротенберга не величают "заслуженный отец Романа Ротенберга", не берут у него интервью?
Когда он играл, в хоккей играло полтора землекопа
Папаша Маска мерзкий тип. Илон с ним не общается вообще.Зачем он нам и его мнение непонятно.
Странное утверждение, Ришар выигрывал гонку снайперов 5раз, Ови 9 раз. В своей эпохе за 18сезонов Ришар был лучшим снайпером, с отрывом 98шайб, у Ови же за 21сезон отрыв от ближайшего преследователя своей эпохи 275шайб. Ови более доминирующий снайпер своей эпохи, чем Ришар в своей.
Ришар конечно шикарныый нап. Топ10 игроков войдет, но конечно он никакай не номер 1 в хоккее
Лучший хоккеист Гретцки лучший снайпер Овечкин, лучший защитник Орр надеюсь Макар к концу карьеры..Если бы на Землю напали инопланетяне и сказали вокруг кого соберете команду против нас, я ответил бы Кросби
Вот смеху то было бы, если на Землю напали инопланетяне и сказали, что если проиграете нам в хоккей, то всему человечеству кабзда. Особо одаренные в команду стопудово взяли бы шубского. А из за его "фееричной" игры (как обычно за сборную) проиграли бы😄
Илья Протас об игре с Овечкиным: «До сих пор думаю, что это сон. Иногда он был недоволен мной, но вне льда – очень отзывчивый и добрый»
24 апреля, 10:30
Третьяк об Овечкине в Госдуме: «Депутат – это не просто кнопки нажимать, приходится очень много работать. Зачем ему это? Поймите, это тяжело: ответственность, наказы дают»
24 апреля, 09:15
Овечкин и Алексей Протас посетили матч фарма «Вашингтона» в плей-офф АХЛ. «Херши» с 1+1 от Тринеева победил «Бриджпорт» (5:2) и выиграл серию 1-го раунда (2-0)
24 апреля, 05:50Видео
Рекомендуем
Главные новости
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
43 минуты назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
сегодня, 05:58
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45Видео
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30Видео
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
Рекомендуем