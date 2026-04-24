Фетисов о том, что Калниньша могут лишить лицензии фитнес-тренера в Латвии за игру в КХЛ: «Дебилизм и беспредел»
Фетисов высказался о ситуации вокруг Калниньша в Латвии.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию о том, что Совет спортивных федераций Латвии может аннулировать тренерскую лицензию экс-вратаря «Амура» Яниса Калниньша из-за игры в FONBET КХЛ.
Голкипер выступал за хабаровский клуб с 2022 по 2024 год, несмотря на государственный запрет.
«Это дебилизм и беспредел», – заявил Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Руководство спортивной федерации Латвии отказалось отпускать латышских хоккеистов в недружественные страны. Угрожают лишить Калниньша лицензии за нарушение их требования.