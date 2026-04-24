  • Ротенберг о смерти Пиманова: «Для миллионов зрителей его имя навсегда связано с программой «Человек и закон». Он любил хоккей, занимался 3-4 раза в неделю. Светлая память!»
10

Ротенберг о смерти Пиманова: «Для миллионов зрителей его имя навсегда связано с программой «Человек и закон». Он любил хоккей, занимался 3-4 раза в неделю. Светлая память!»

Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова.

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Алексея Пиманова.

«Не стало Алексея Викторовича Пиманова. Мне довелось знать его лично. Ушел профессионал, человек дела, который оставил заметный след в отечественной журналистике и телевидении.

Для миллионов зрителей его имя навсегда связано с программой «Человек и закон», которой он посвятил многие годы своей жизни. Его уважали за принципиальность, серьезное отношение к делу и умение говорить о сложных вещах честно и прямо.

Алексей Викторович любил спорт, в особенности хоккей, которым занимался 3-4 раза в неделю, несмотря на высокую загруженность. И в этом тоже чувствовались его энергия, внутренняя сила и настоящий мужской характер.

Выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Алексея Викторовича. Светлая память!» – написал Ротенберг.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18374 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Этому клоуну, хоть поздравлять, хоть соболезновать, лишь бы напечатали какой он хороший и внимательный
Когда посмотрел 800 выпусков программы ЧиЗ
Твоя семейка должна была быть в первых рядах там)
Рома так хочет всем понравиться но ничего не выходит
Ответ Роман Шилов
Рома так хочет всем понравиться но ничего не выходит
а Пиманову то теперь это зачем?
Когда-нибудь спортс добавит функцию добавить тег в черный список.
И здесь примазался.
Уже неоднократно видел данный вопрос в комментариях. Почему до сих пор нет возможности убрать тот или иной тег из своей ленты? Вот зачем мне эта "новость"?
«Человек и закон», это не про Ротенбергов, они в этой стране над законом.
Пиманов теперь не может ответить, занимался ли он хоккеем
