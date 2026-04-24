Ротенберг о смерти Пиманова: «Для миллионов зрителей его имя навсегда связано с программой «Человек и закон». Он любил хоккей, занимался 3-4 раза в неделю. Светлая память!»

Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова.

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо » Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Алексея Пиманова .

«Не стало Алексея Викторовича Пиманова. Мне довелось знать его лично. Ушел профессионал, человек дела, который оставил заметный след в отечественной журналистике и телевидении.

Для миллионов зрителей его имя навсегда связано с программой «Человек и закон», которой он посвятил многие годы своей жизни. Его уважали за принципиальность, серьезное отношение к делу и умение говорить о сложных вещах честно и прямо.

Алексей Викторович любил спорт, в особенности хоккей, которым занимался 3-4 раза в неделю, несмотря на высокую загруженность. И в этом тоже чувствовались его энергия, внутренняя сила и настоящий мужской характер.

Выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Алексея Викторовича. Светлая память!» – написал Ротенберг.