Разин о том, сможет ли ИИ заменить тренера: «Если будут играть роботы – почему бы и нет? А человеку нужен человек»

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался о нейросетях в преддверии старта серии полуфинала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

– Чуть ли не впервые в этом плей-офф эксперты называют фаворитами в серии не вашу команду. Вас это как-то вообще волнует? Читаете прессу?

– Я стараюсь быть в теме, но мне кажется, наоборот: букмекеры нас записывают в фавориты.

– А зачем вам все это читать? Не проще избавиться от информационного шума?

– У меня много свободного времени, мне хватает 7-8 часов на сон. Вот. Я и сериалы смотрю, буду участвовать в ветеранском матче между играми. Как я могу не читать интернет? Он же для этого и существует, чтобы что-то читать.

– Если не секрет, какие сериалы посмотрели из последнего?

– Ой, последний классный сериал: «Время счастливых». Всем советую. Очень хороший сериал, как раз про мое поколение.

– Нейросети пишут, что система игры «Ак Барса» Гатиятулина максимально для вас неудобна?

– Что я думаю о ней в нейросетях? Ну, мы входим в такую эпоху. Скоро искусственный интеллект будет преобладать.

– А он сможет заменить главного тренера?

– Если будут играть роботы – почему бы и нет? А человеку нужен человек, – сказал Разин.