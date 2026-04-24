  • Разин о том, сможет ли ИИ заменить тренера: «Если будут играть роботы – почему бы и нет? А человеку нужен человек»
Главный тренер «Металлурга» Разин высказался о нейросетях.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о нейросетях в преддверии старта серии полуфинала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

– Чуть ли не впервые в этом плей-офф эксперты называют фаворитами в серии не вашу команду. Вас это как-то вообще волнует? Читаете прессу?

– Я стараюсь быть в теме, но мне кажется, наоборот: букмекеры нас записывают в фавориты.

– А зачем вам все это читать? Не проще избавиться от информационного шума?

– У меня много свободного времени, мне хватает 7-8 часов на сон. Вот. Я и сериалы смотрю, буду участвовать в ветеранском матче между играми. Как я могу не читать интернет? Он же для этого и существует, чтобы что-то читать.

– Если не секрет, какие сериалы посмотрели из последнего?

– Ой, последний классный сериал: «Время счастливых». Всем советую. Очень хороший сериал, как раз про мое поколение.

– Нейросети пишут, что система игры «Ак Барса» Гатиятулина максимально для вас неудобна?

– Что я думаю о ней в нейросетях? Ну, мы входим в такую эпоху. Скоро искусственный интеллект будет преобладать.

– А он сможет заменить главного тренера?

– Если будут играть роботы – почему бы и нет? А человеку нужен человек, – сказал Разин.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
навеяло "каждому по факту рядом нужен человек"
Слишком много разговоров об искусственном интеллекте у нас, простых для развитых стран вещей самостоятельно делать не можем, но пыжимся, щеки надуваем. Единственное в чем мы впереди, так это по количеству олигархов, причем олигархов которые знать не знают как деньги зарабатывать.
Ответ Angelgirl
ну рассказы про невидимую руку рынка закончились, надо рассказывать новые , про искусственный интеллект.
ааа представляю эти разборки - игрок А возмущается, да мне ИИ квартиру обещал. игрок Б - а мне ИИ улыбнулся и сказал что на меня рассчитывает, а потом отправил в АХЛ..
даа, нужен человек
Каждому по факту!
