  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
9

Агент Ботев: «Логан Браун заинтересован в переходе в КХЛ, мы общаемся с клубами. По мастерству он точно не хуже Маклауда из «Авангарда»

Агент Иван Ботев заявил, что нападающий Логан Браун может продолжить карьеру в КХЛ. 28-летний канадец провел 99 матчей в НХЛ с 2018 по 2023 год и набрал 26 (7+19) очков.

«Несколько клубов проявляют интерес к Брауну. Мы общаемся, и надеюсь, что дойдет до подписания договора. Сам игрок заинтересован в переходе в КХЛ.

Думаю, что Логан станет одним из топ-центров КХЛ. По мастерству он точно не хуже Маклауда из «Авангарда», а, может быть, даже лучше», – сказал Ботев.

Последние два сезона Браун выступал в АХЛ. В минувшем чемпионате на его счету 16 (1+15) очков в 31 игре за «Онтарио Рейн» (фарм-клуб «Лос-Анджелеса). Форвард был выбран под 11-м номером на драфте НХЛ-2016.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18374 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoОнтарио Рейн
logoКХЛ
logoЛоган Браун
logoвозможные переходы
logoАХЛ
logoМайкл Маклауд
logoАвангард
Иван Ботев
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Агент на то и агент, чтобы втюхивать.
Ну, как-то его карьера не убеждает, что он лучше или равен Маклауду по мастерству. Это, конечно, агентская реклама. Но в КХЛ, возможно, и станет топ-центром, если приедет.
Ага, у Маклауда за 5 сезонов 380 игр,у Этого перца - 100. один и тот же уровень
Ну такое. Сравнивать Маклауда, который сменил НХЛ чисто из-за скандала, с типом который в НХЛ особо не играл и не закрепился... Тут верно говорят про травмы ниже. Чел даже в АХЛ то толком не поиграл. 179 матчей за 7 сезонов. Даже с учетом того что прыгал туда-сюда в НХЛ пару сезонов, то это просто ни о чём цифры
По потенциалу он очень хороший центральный нападающий. Вопрос в том, будут ли его рассматривать топ клубы КХЛ, учитывая его медкарту и историю травм?
Мастерство может и не хуже, было когда-то. Но Браун из за травм, так и не раскрылся
Этот человек ломаный-переломанный. Ботев хочет впарить его.
первый раунд и всего 100 матчей в НХЛ за 5 лет?
что-то не так с этим парнем - он либо хрустальный, либо совершенно неуправляемый.
в любом случае, в КХЛ только СКА можно на такое развести, так что велкам😆
Тот еще баст.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
