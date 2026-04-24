Агент Ботев: «Логан Браун заинтересован в переходе в КХЛ, мы общаемся с клубами. По мастерству он точно не хуже Маклауда из «Авангарда»

Агент Ботев: Логан Браун заинтересован в переходе в КХЛ.

Агент Иван Ботев заявил, что нападающий Логан Браун может продолжить карьеру в КХЛ. 28-летний канадец провел 99 матчей в НХЛ с 2018 по 2023 год и набрал 26 (7+19) очков.

«Несколько клубов проявляют интерес к Брауну. Мы общаемся, и надеюсь, что дойдет до подписания договора. Сам игрок заинтересован в переходе в КХЛ.

Думаю, что Логан станет одним из топ-центров КХЛ. По мастерству он точно не хуже Маклауда из «Авангарда », а, может быть, даже лучше», – сказал Ботев .

Последние два сезона Браун выступал в АХЛ. В минувшем чемпионате на его счету 16 (1+15) очков в 31 игре за «Онтарио Рейн» (фарм-клуб «Лос-Анджелеса). Форвард был выбран под 11-м номером на драфте НХЛ-2016.