Сушинский о назначении Тамбиева в «Динамо»: «Ожидал увидеть Ротенберга. С Романом было бы интересно смотреть за клубом»

Сушинский о Тамбиеве в «Динамо»: ожидал увидеть Ротенберга на должности.

Чемпион мира Максим Сушинский прокомментировал назначение Леонида Тамбиева на пост главного тренера «Динамо ».

Ранее сообщалось, что бело-голубых может возглавить член совета директоров клуба Роман Ротенберг .

«Честно говоря, я ожидал увидеть Ротенберга на этой должности, но руководство приняло такое решение. Все думали, что с Романом было бы интересно смотреть за московским «Динамо», – сказал Сушинский.

