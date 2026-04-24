Гендиректор «Торпедо» о новой арене: «Переезжаем летом 2026-го. Готовится событие со звездами федерального масштаба»

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга заявил, что летом клуб переедет в новый ледовый дворец.

Сейчас нижегородский клуб выступает в КРК «Нагорный» на 5500 зрителей, новый стадион будет рассчитан на 12 тысяч зрителей. Ранее срок сдачи арены неоднократно сдвигался.

– Когда переезд на новую арену?

– Согласно руководителю подрядчика, который подписал дорожную карту, клуб переезжает летом 2026 года на новую арену. Надеемся, нам хватит периода в месяц‑полтора, чтобы освоиться и провести тестовые матчи.

Этот вопрос набил оскомину. Надеюсь, летом туда переедем. Матч открытия станет не только спортивным, но и культурным мероприятием, поскольку готовится событие со звездами федерального масштаба, – сказал Забуга.

Очень на это надеемся. И ждём 👍
Звезды федерального масштаба?
Кого он имеет ввиду?
Огласите весь список, пожалуйста.
Ответ Серёжа Новиков
Ну наверно Ротена.
Опять отложат открытие. При этом губернаторе, прости Господи, с открытием новой хоккейной арены постоянные переносы с 99,9 %готовности объекта я читал неоднократно, то к новому году, то к весне, то к сентябрю. НЕ ВЕРЮ!!!
