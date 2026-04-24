Владислав Третьяк: «Отделение КХЛ от ФХР – ошибка. К сожалению, не имеем возможности диктовать лиге условия – они делают, что хотят. Главное, чтобы про сборную не забывали»

Владислав Третьяк: отделение КХЛ от ФХР – ошибка.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о взаимодействии организации с КХЛ. Лига вышла из-под эгиды федерации в 2024 году.

«На мой взгляд, это ошибка, что КХЛ отделилась от ФХР. Но лига захотела быть отдельным бизнес-проектом. К сожалению, сегодня не имеем возможности диктовать условия КХЛ. Они сами делают, что хотят.

Наша главная задача, чтобы они не забывали институт сборной. Когда мы вернемся на международную арену, все равно нужно будет получать игроков в национальные команды. И делать перерывы, чтобы нам эти команды готовить.

Я думаю, КХЛ это понимает, и Минспорт нас поддерживает. Каким бы ни был клубный хоккей, все равно главное для страны – это сборная. Можно болеть за ЦСКА, СКА или «Металлург». Но это региональные болельщики. А за сборную России болеют все. Это престиж нашей страны. И в законе прописано, чтобы клубы отпускали игроков в сборную.

В этом плане, думаю, КХЛ, как всегда, будет идти нам навстречу. Мы уже договариваемся, что они будут отпускать хоккеистов на декабрьский турнир, на большие сборы, когда мы снова станем играть на чемпионатах мира. Думаю, мы договоримся.

Но повторю: КХЛ сегодня все решает сама. Например, ФХР всегда выступала за лимит в трех легионеров. А сегодня – пять. И раздаются голоса, чтобы лимит на легионеров вообще отменили. К сожалению, мы сегодня не управляем этим процессом», – сказал Третьяк.

