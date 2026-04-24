  Владислав Третьяк: «Отделение КХЛ от ФХР – ошибка. К сожалению, не имеем возможности диктовать лиге условия – они делают, что хотят. Главное, чтобы про сборную не забывали»
Владислав Третьяк: «Отделение КХЛ от ФХР – ошибка. К сожалению, не имеем возможности диктовать лиге условия – они делают, что хотят. Главное, чтобы про сборную не забывали»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о взаимодействии организации с КХЛ. Лига вышла из-под эгиды федерации в 2024 году.

«На мой взгляд, это ошибка, что КХЛ отделилась от ФХР. Но лига захотела быть отдельным бизнес-проектом. К сожалению, сегодня не имеем возможности диктовать условия КХЛ. Они сами делают, что хотят.

Наша главная задача, чтобы они не забывали институт сборной. Когда мы вернемся на международную арену, все равно нужно будет получать игроков в национальные команды. И делать перерывы, чтобы нам эти команды готовить.

Я думаю, КХЛ это понимает, и Минспорт нас поддерживает. Каким бы ни был клубный хоккей, все равно главное для страны – это сборная. Можно болеть за ЦСКА, СКА или «Металлург». Но это региональные болельщики. А за сборную России болеют все. Это престиж нашей страны. И в законе прописано, чтобы клубы отпускали игроков в сборную.

В этом плане, думаю, КХЛ, как всегда, будет идти нам навстречу. Мы уже договариваемся, что они будут отпускать хоккеистов на декабрьский турнир, на большие сборы, когда мы снова станем играть на чемпионатах мира. Думаю, мы договоримся.

Но повторю: КХЛ сегодня все решает сама. Например, ФХР всегда выступала за лимит в трех легионеров. А сегодня – пять. И раздаются голоса, чтобы лимит на легионеров вообще отменили. К сожалению, мы сегодня не управляем этим процессом», – сказал Третьяк.

Владислав Третьяк: «Путин дал указание, чтобы правительство уделяло внимание инфраструктуре. В Канаде 2860 крытых катков, в США – 2230, у нас – 810. Их было 145, когда я возглавил ФХР»

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18301 голос
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
27 комментариев
Раз так говорит - значит всё правильно сделали
Раз так говорит - значит всё правильно сделали
ну насчет правильно тоже спорно. вот перед ПО у одного из клубов просто уезжает лидер домой в США с концами , а на вопросы про контракт клубу отвечают : а сделать ничего нельзя, мы теперь независимая лига.
------------
на мой взгляд в независимой от ИИХФ лиге есть смысл только тогда, когда в этой лиге играют лучшие хоккеисты мира. что такого выиграла КХЛ от этой независимости, никто внятно объяснить не может. НХЛ вот держит всех за яйцы, это понятно.. КХЛ? ну хз, в чем прикол то
Как же, как же... Показали ИИХФ и НХЛ кузькину мать... Что мы... Сильные, независимые, и ничьи контракты нам не указ... Победа за победой, гойда.
Эта независимость (хоть и всё равно Минспорт имеет влияние на лигу, ну да ладно) должна была произойти ещё с самого начала КХЛ. ФХР ничего не сделала, чтобы лига была лучше, а только требовала выполнения своих хотелок беспрекословно, пускай своими обязанностями занимаются, а именно детско-юношеским хоккеем и сборами, а то привыкли все достижения себе приписывать, а как случался какой-нибудь провал на ЧМ и ОИ, то эта плохая КХЛ помешала.
Комментарий удален пользователем
Ну за девушку ФХР ничего не платила. Сделали все по инерции. А потом когда спохватились было уже поздно. Но лучше поздно, чем никогда.
полагаю что руководство КХЛ ( +владельцы клубов) обеспокоены душевным состоянием верхушки ФХР - ее дряхлеющего председа и его альтернативно одаренного вице-зама. Если позволить им безраздельно совать нос во взрослый хоккей, то мы все из болельщиков превратимся в зрителей кошерного цирка.
независимость КХЛ такая же номинальная, как многопартийность в Госдуме.
как сверху скажут - так все и сделают, и паузы, и лимиты, и пиво на стадионах.
- Вы купили новые сапоги, Вера?
- Да вот ещё не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
- Очень вызывающие. Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после неё.
- Значит, хорошие сапоги, надо брать. (с)
"К сожалению, сегодня не имеем возможности диктовать условия КХЛ". А так хочется. Ничего не делать, но при этом диктовать условия.
Ну, что тут скажешь? Морозов - молодец! ;)
делать перерывы чтобы готовили сборную бей-беги бегунков как в пекине было? зачем?
они готовились непонятно к чему кучу времени, не взяли праймового кузьменко, на самом турнире какой-то унылейший ватокат продемонстрировали, который могли бы и игроки ВХЛ(которая как раз ассоциирована с ФХР целиком и полностью) исполнить. для этого прерывать единственный оставшийся смотрибельный командный спортивный продукт в РФ??
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА)))))))))))))))))))))))))))
Во заливает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
все правильно сделали, только только что-то получаться приличное стало
Материалы по теме
Владислав Третьяк: «Путин дал указание, чтобы правительство уделяло внимание инфраструктуре. В Канаде 2860 крытых катков, в США – 2230, у нас – 810. Их было 145, когда я возглавил ФХР»
24 апреля, 10:45
Третьяк о 45-летии Ротенберга: «Он много делает для детского хоккея в России, тренирует «Россию 25», любит хоккей. Отправил ему видеопоздравление»
7 апреля, 12:21
Губерниев о шансах Буре возглавить ИИХФ: «Он авторитет в мире хоккея, но эта должность политическая. Не вижу такого числа союзников, чтобы выиграть выборы»
29 марта, 18:06
Рекомендуем
Главные новости
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Буше, Серебряков, Береглазов и Долженков
13 минут назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
55 минут назад
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45Видео
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30Видео
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
Рекомендуем