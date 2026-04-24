Директор «Спартака» о Гутике: «Хочет попробовать свои силы в Северной Америке – это его мечта. Мы сделали предложение, он думает»

Директор «Спартака» о Гутике: хочет попробовать свои силы в Северной Америке.

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев заявил, что Даниил Гутик хочет продолжить карьеру в Северной Америке.

Московский клуб выменял 24-летнего форварда у «Адмирала» по ходу минувшего FONBET чемпионата КХЛ. За красно-белых он провел 25 матчей с учетом плей-офф и набрал 21 (10+11) очко.

– Даниил Гутик – ограниченно свободный агент. Ждете по нему сложных переговоров?

– Мы сделали предложение Даниилу. Он думает. Но при этом хочет попробовать свои силы и в Северной Америке. Мы не можем на это повлиять, это его мечта. Он считает, что готов попробовать свои силы за океаном. Посмотрим, есть ли в самом деле у него варианты, или это агентские игры.

– Иван Морозов – его контракт тоже истекает. Клуб заинтересован его сохранить?

– Он тоже ограниченно свободный агент. Мы будем с Иваном разговаривать, послушаем его и агента. Все‑таки он три сезона провел в «Спартаке ». Это солидный отрезок, – сказал Беляев.

Гутик не был выбран на драфте НХЛ, он неограниченно свободный агент.

