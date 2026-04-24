  • Директор «Спартака» о Гутике: «Хочет попробовать свои силы в Северной Америке – это его мечта. Мы сделали предложение, он думает»
Директор «Спартака» о Гутике: «Хочет попробовать свои силы в Северной Америке – это его мечта. Мы сделали предложение, он думает»

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев заявил, что Даниил Гутик хочет продолжить карьеру в Северной Америке.

Московский клуб выменял 24-летнего форварда у «Адмирала» по ходу минувшего FONBET чемпионата КХЛ. За красно-белых он провел 25 матчей с учетом плей-офф и набрал 21 (10+11) очко.

– Даниил Гутик – ограниченно свободный агент. Ждете по нему сложных переговоров?

– Мы сделали предложение Даниилу. Он думает. Но при этом хочет попробовать свои силы и в Северной Америке. Мы не можем на это повлиять, это его мечта. Он считает, что готов попробовать свои силы за океаном. Посмотрим, есть ли в самом деле у него варианты, или это агентские игры.

– Иван Морозов – его контракт тоже истекает. Клуб заинтересован его сохранить?

– Он тоже ограниченно свободный агент. Мы будем с Иваном разговаривать, послушаем его и агента. Все‑таки он три сезона провел в «Спартаке». Это солидный отрезок, – сказал Беляев.

Гутик не был выбран на драфте НХЛ, он неограниченно свободный агент.

Директор «Спартака» о внутреннем потолке зарплат: «Оклад – 45 млн рублей, с бонусами игроки могут зарабатывать и 70-80 млн. Даем хорошие деньги»

За каких бело голубых он провел матчи и набирал очки ? Спортс , может хватит ?)
Не хотелось бы терять Даню Гутика. Таких игроков в КХЛ немного. Как правило, такие игроки формируют фундамент команды. Будучи лидером, ты служишь делу тем, что всегда берёшь на себя ответственность. Хотелось, чтобы Ваня Морозов всегда помнил об этом.
Морозову на дверь, а Гутик жаль что уезжает
Он изначально хотел уехать в НХЛ. Пусть попробует свои силы, если подвернется вариант. По большому счету, на мой взгляд, проблема одна - скорость. Медленный.
Морозов нужен, очень полезен. Системообразующий игрок. По Гутику не разделяю всеобщих восторгов, временами полностью выпадал из игры, часто терял шайбу в неочевидных ситуациях. В атаке много запорол неочевидными решениями и долго думает, что делать с шайбой.
