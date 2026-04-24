Калниньша могут лишить лицензии фитнес-тренера в Латвии за игру в «Амуре». Вратарь остался в России, несмотря на государственный запрет на выступления в КХЛ

Калниньша могут лишить лицензии фитнес-тренера в Латвии за игру в «Амуре».

Совет спортивных федераций Латвии (LSFP) может аннулировать тренерскую лицензию экс-вратаря «Амура » Яниса Калниньша из-за игры в FONBET КХЛ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на LSM.

Голкипер выступал за хабаровский клуб с 2022 по 2024 год, несмотря на государственный запрет. В четверг он объявил в соцсетях о завершении игровой карьеры и о том, что недавно получил лицензию фитнес-тренера и начал разрабатывать программы тренировок для юных спортсменов.

В Латвии тренер может работать в частном клубе даже без сертификата, но после предстоящих изменений Закона о спорте тренер будет обязан иметь лицензию.

LSFP подал предложения о поправках к постановлениям кабинета министров, которые позволили бы аннулировать сертификат в случаях, если специалист нарушил этические принципы.

Калниньш провел 41 матч за «Амур», а также был в заявке сборной Латвии на четырех чемпионатах мира и Олимпийских играх-2022.