  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Калниньша могут лишить лицензии фитнес-тренера в Латвии за игру в «Амуре». Вратарь остался в России, несмотря на государственный запрет на выступления в КХЛ
44

Калниньша могут лишить лицензии фитнес-тренера в Латвии за игру в «Амуре». Вратарь остался в России, несмотря на государственный запрет на выступления в КХЛ

Калниньша могут лишить лицензии фитнес-тренера в Латвии за игру в «Амуре».

Совет спортивных федераций Латвии (LSFP) может аннулировать тренерскую лицензию экс-вратаря «Амура» Яниса Калниньша из-за игры в FONBET КХЛ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на LSM.

Голкипер выступал за хабаровский клуб с 2022 по 2024 год, несмотря на государственный запрет. В четверг он объявил в соцсетях о завершении игровой карьеры и о том, что недавно получил лицензию фитнес-тренера и начал разрабатывать программы тренировок для юных спортсменов.

В Латвии тренер может работать в частном клубе даже без сертификата, но после предстоящих изменений Закона о спорте тренер будет обязан иметь лицензию.

LSFP подал предложения о поправках к постановлениям кабинета министров, которые позволили бы аннулировать сертификат в случаях, если специалист нарушил этические принципы.

Калниньш провел 41 матч за «Амур», а также был в заявке сборной Латвии на четырех чемпионатах мира и Олимпийских играх-2022.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18369 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
РИА Новости
logoКХЛ
logoЯнис Калниньш
logoСборная Латвии по хоккею
logoАмур
logoПолитика
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мнение Игоря Новиковса в студию по поводу такой невероятной демократии, или же наш дорогой прибалт в очередной раз промолчит?
Ответ SlanselaP
Мнение Игоря Новиковса в студию по поводу такой невероятной демократии, или же наш дорогой прибалт в очередной раз промолчит?
Комментарий скрыт
Ответ sled
Комментарий скрыт
ну не знаю, по моему смешнее ФК Госдеп, который 4 года разрешал дяденькам в США ходить в туалеты для тетенек, а теперь яростно им это запрещает даже Остер не мог придумать.
----------
Свободная демократическая страна.
Ответ Операция Ы
Свободная демократическая страна.
Твердо и четко
С легендарными прибалтийскими комплексами я сам познакомился году в 15-м, когда мы ездили в Калининград на авто. В Риге в супермаркете услышал знаменитое "Не говорите мне по рууууски!", когда моя подруга обратилась к продавщице) По английски он тоже либо не умела, либо не хотела понимать, и товар от врага успешно защитила)))
Ответ Pavel_1116911801
С легендарными прибалтийскими комплексами я сам познакомился году в 15-м, когда мы ездили в Калининград на авто. В Риге в супермаркете услышал знаменитое "Не говорите мне по рууууски!", когда моя подруга обратилась к продавщице) По английски он тоже либо не умела, либо не хотела понимать, и товар от врага успешно защитила)))
Не знаю, более десятка раз бывал примерно в те же годы - и целенаправленно, и транзитом. Один раз только столкнулся с чем-то подобным, когда в вильнюсском кабаке бармен явно понимал по-русски, но отвечал только на литовском. А так в основном по-русски, при необходимости по-английски. Но это я в основном в столицах бывал. Уже в Каунасе что с русским, что с английским сложнее, но как-то понимали друг друга.
Ответ Pavel_1116911801
С легендарными прибалтийскими комплексами я сам познакомился году в 15-м, когда мы ездили в Калининград на авто. В Риге в супермаркете услышал знаменитое "Не говорите мне по рууууски!", когда моя подруга обратилась к продавщице) По английски он тоже либо не умела, либо не хотела понимать, и товар от врага успешно защитила)))
Комментарий скрыт
Невероятные лабусы! Человек набрался опыта в команде КХЛ и хочет вложить опыт, знание в латышских детей!
Ответ Павел Шаповалов_1116131134
Невероятные лабусы! Человек набрался опыта в команде КХЛ и хочет вложить опыт, знание в латышских детей!
Комментарий скрыт
Ответ Павел Шаповалов_1116131134
Невероятные лабусы! Человек набрался опыта в команде КХЛ и хочет вложить опыт, знание в латышских детей!
Да он лицензию фитнесс-тренера получил!
Реально? Запрет на выступление в лиге??? Это как вообще юридически обосновано?
Ответ XXXVI
Реально? Запрет на выступление в лиге??? Это как вообще юридически обосновано?
С тем же успехом я могу запретить Тейлор Свифт спать с ее бойфрендом
Ответ XXXVI
Реально? Запрет на выступление в лиге??? Это как вообще юридически обосновано?
Комментарий скрыт
Обыкновенный фашизм
Думаю вратарь Амура зарабатывает больше чем фитнес тренер. Поэтому пусть парень не расстраивается
Ответ Сергей Швалев
Думаю вратарь Амура зарабатывает больше чем фитнес тренер. Поэтому пусть парень не расстраивается
500 000 зелени в год получал в пике, насколько я помню.
Скажет что не знал.
Не страшно, на крайняк пойдёт в кино сниматься. Российское.
Ивар? так он давно порвал все связи
Ответ Винни-Грет
Ивар? так он давно порвал все связи
Актеришка . И правильно ,таких в хоккее не нужно
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
