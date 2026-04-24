  • Воробьев о плане «Металлурга» в серии с «Ак Барсом»: «Как говорил Харламов: «Когда канадцы меня бьют, я бегу еще быстрее». Нужно быть быстрее и хитрее»
Воробьев о плане «Металлурга» в серии с «Ак Барсом»: «Как говорил Харламов: «Когда канадцы меня бьют, я бегу еще быстрее». Нужно быть быстрее и хитрее»

Бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев в блоге на Спортсе’’ поделился мнением о предстоящей серии магнитогорцев с «Ак Барсом» в полуфинале Кубка Гагарина. Первый матч пройдет 25 апреля.

«У «Магнитки» в основном небольшие нападающие, не считая Никиты Короткова, но все очень юркие, техничные. Против «Сибири» и «Торпедо» этого хватило, но сейчас «Ак Барс», у которого здоровенные мужики впереди. Два отличных друг от друга стиля, и эта серия интересна именно тем, чтобы понять – а куда мы идем? Быстрый хоккей против более силового.

Еще несколько лет назад без размера в нападении было никак. Мы поэтому и выменяли Оскара Осалу в свое время. Объясню, почему это так важно в плей-офф. Когда идет жесткая борьба, это приводит к травмам. И чем крупнее игрок, тем лучше он в этой борьбе противостоит, лучше справится с возможным повреждением. У него будет не перелом, а ушиб, к примеру.

В 2024-м «Металлург» победил небольшим составом, и хочется понять – тогда была сенсация, или мы идем к тому, что в плей-офф можно выигрывать и атакующим хоккеем?

Как играть, когда соперник тебя бьет? Как говорил Валерий Харламов, «когда канадцы меня бьют, я бегу еще быстрее и играю хитрее». Это не мои слова, а легендарного хоккеиста. Нужно быть быстрее и хитрее.

«Металлург» же играл против таких команд, и он не боится их. У него были хорошие матчи против «Локомотива» и «Авангарда», он и «Ак Барс» осенью обыгрывал. В драку напролом «Магнитка» не пойдет, но будет играть в пас еще быстрее», – написал Воробьев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Забудьте кто как и с кем играл в регулярнке, АкБарс точно сейчас играет в более силовой хоккей.
