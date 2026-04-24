Айзерман о невыходе «Детройта» в плей-офф: нам нужны игроки получше.

Генеральный менеджер «Детройта » Стив Айзерман оценил выступление команды в минувшем регулярном чемпионате НХЛ.

«Ред Уингс» заняли десятое место в Восточной конференции и в десятый раз подряд не попали в Кубок Стэнли.

«Несколько дней назад я разговаривал с генеральным директором Крисом Иличем. Он и все владельцы очень разочарованы тем, как сложился сезон. Крис по-прежнему оказывает нам огромную поддержку. Мы намерены в ближайшем будущем обсудить дела нашей команды и организации.

Было бы глупо не провести действительно глубокий анализ команды и клуба в целом. Нужны ли нам серьезные перемены? Возможно, да, возможно, нет.

Самое очевидное – нам нужны игроки получше. Задача моего управленческого штаба – усилить команду. Наша общая задача с [главным тренером] Тоддом Маклелланом – сделать игроков лучше, подготовить их и сделать более выносливыми.

Я сам через проходил через неудачи и разочарования, будучи игроком. Нужно извлекать из них уроки, адаптироваться и быть сильным духом, чтобы все пережить. Это вызов для многих наших ребят», – сказал Айзерман.