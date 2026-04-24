Айзерман о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Нам нужны игроки получше. Задача моего штаба – усилить команду»
Генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман оценил выступление команды в минувшем регулярном чемпионате НХЛ.
«Ред Уингс» заняли десятое место в Восточной конференции и в десятый раз подряд не попали в Кубок Стэнли.
«Несколько дней назад я разговаривал с генеральным директором Крисом Иличем. Он и все владельцы очень разочарованы тем, как сложился сезон. Крис по-прежнему оказывает нам огромную поддержку. Мы намерены в ближайшем будущем обсудить дела нашей команды и организации.
Было бы глупо не провести действительно глубокий анализ команды и клуба в целом. Нужны ли нам серьезные перемены? Возможно, да, возможно, нет.
Самое очевидное – нам нужны игроки получше. Задача моего управленческого штаба – усилить команду. Наша общая задача с [главным тренером] Тоддом Маклелланом – сделать игроков лучше, подготовить их и сделать более выносливыми.
Я сам через проходил через неудачи и разочарования, будучи игроком. Нужно извлекать из них уроки, адаптироваться и быть сильным духом, чтобы все пережить. Это вызов для многих наших ребят», – сказал Айзерман.
ВСЕМ же было очевидно, что с одним Ларкиным в центре, Детройту ничего не светит. И ведь у Детройта были активы, для обмена, но...
Каспер - драфт-пик на ветер...
Макс Плант очевидно ещё на сезон останется в NCAA, где сыграет с двумя своими братьями в одной команде.
Может быть попробуют в центре Картера Бира, но кто знает как он себя сможет проявить. Слишком уж подвержен травмам.
А других вариантов на позицию центра №2 у Детройта просто нет.
Ларкин, Рэймонд хорошие игроки на на франчайзов не тянут.
В это время Анахайм, Монреаль и Сан-Хосе полны перспективной молодежи и готовы занимать лидирующие позиции в лиге.
Про обмены - да тут сами виноваты в откровенном ничего не делании