  • Айзерман о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Нам нужны игроки получше. Задача моего штаба – усилить команду»
Айзерман о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Нам нужны игроки получше. Задача моего штаба – усилить команду»

Генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман оценил выступление команды в минувшем регулярном чемпионате НХЛ.

«Ред Уингс» заняли десятое место в Восточной конференции и в десятый раз подряд не попали в Кубок Стэнли.

«Несколько дней назад я разговаривал с генеральным директором Крисом Иличем. Он и все владельцы очень разочарованы тем, как сложился сезон. Крис по-прежнему оказывает нам огромную поддержку. Мы намерены в ближайшем будущем обсудить дела нашей команды и организации. 

Было бы глупо не провести действительно глубокий анализ команды и клуба в целом. Нужны ли нам серьезные перемены? Возможно, да, возможно, нет.

Самое очевидное – нам нужны игроки получше. Задача моего управленческого штаба – усилить команду. Наша общая задача с [главным тренером] Тоддом Маклелланом – сделать игроков лучше, подготовить их и сделать более выносливыми.

Я сам через проходил через неудачи и разочарования, будучи игроком. Нужно извлекать из них уроки, адаптироваться и быть сильным духом, чтобы все пережить. Это вызов для многих наших ребят», – сказал Айзерман.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
10 лет невыхода в ПО как бы намекает что нужно что то делать. Но только намекает. Торопиться не надо.
Ответ grauda
Действительно. Солнце еще высоко)
Ответ grauda
Ну он и делает. Айзермен пришел к пустому корыту без пиков и с несколькими Задинами. Если в нормальном случае построить плей-офф команду стоит 8-9 лет, то в этом случае приходиться отдуваться чуть больше.
Как ушел Дацюк, так и "кончился" Детройт
Так а кто же тот злодей, который помешал Айзерману усилить Детройт перед трейд дедлайном???
ВСЕМ же было очевидно, что с одним Ларкиным в центре, Детройту ничего не светит. И ведь у Детройта были активы, для обмена, но...
Каспер - драфт-пик на ветер...
Макс Плант очевидно ещё на сезон останется в NCAA, где сыграет с двумя своими братьями в одной команде.
Может быть попробуют в центре Картера Бира, но кто знает как он себя сможет проявить. Слишком уж подвержен травмам.
А других вариантов на позицию центра №2 у Детройта просто нет.
Ответ progexpNN
Каспером все довольны, это было сказано и на пресс-конференции. У него обычный спад для второгодников "Детройта". Топ-1 по хитам и топ-5 по количеству бросков. Точность упала ниже средней и вернется в норму далее. Самый активный хоккеист ростера, плюс видно, что интеллект имеется.
Ответ S@int
Ну давайте, давайте... верьте дальше. Флаг Вам в руки...
Не работает ваш айзерплан
Разочарование огромное.
Капитан очевидность. Всем нужны... Вопрос, что ты конкретно для этого сделал
Сказал что нужны игроки получше но после будто бы намекнул, что будут работать с тем, что есть
Очевидные для всех действия. Посмотрим как Стиви сработает, как бы снова не осталось всё на словах
Потому что в свое время надо было нырять на дно, за Далином, Хьюзом(которые котировались перед драфтом очень высоко) или кем-то еще, чтобы был потенциальный франчайз вокруг которого можно строить команду. Либо активнее участвовать в обменах.
Ларкин, Рэймонд хорошие игроки на на франчайзов не тянут.
В это время Анахайм, Монреаль и Сан-Хосе полны перспективной молодежи и готовы занимать лидирующие позиции в лиге.
Ответ МБ14
Я таки извиняюсь, а где мы пребывали года с 18 по 22? Брали президентский кубок? В ковидный сезон были прямо буквально худшими, но не помогло, только четвертый пик
Ответ МБ14
Слышали звон... Детройт за годы на дне не получил ни одного выбора в топ-3 драфта, глупые претензии, что не везёт в лотерее.
Про обмены - да тут сами виноваты в откровенном ничего не делании
Интересно сможет ли кто нибудь выменять Остона Мэтьюса?
Ответ Ava89
Миннесота уже давно хороводы водит. Герин его знает по сборной и в целом авторитет. Слухов про обмен становится все больше, так что я бы это не исключал. Но, понятно, если игрок такого уровня будет доступен для обмена, Торонто устроит аукцион. И там будет очередь
«Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд, при Айзермане на посту генменеджера – в 7-й. У команды 6 поражений в 8 последних матчах
12 апреля, 02:12
«Детройт» не уволит Айзермана, если команда пропустит плей-офф в 10-й раз подряд. Владелец клуба поддерживает генменеджера (Даррен Дрегер)
10 апреля, 13:08
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
41 минуту назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
сегодня, 05:58
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45Видео
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30Видео
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00Видео
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
