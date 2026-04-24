  • Директор «Спартака» о внутреннем потолке зарплат: «Оклад – 45 млн рублей, с бонусами игроки могут зарабатывать и 70-80 млн. Даем хорошие деньги»
2

Директор «Спартака» о внутреннем потолке зарплат: «Оклад – 45 млн рублей, с бонусами игроки могут зарабатывать и 70-80 млн. Даем хорошие деньги»

Директор «Спартака» о внутреннем потолке зарплат: 45 млн рублей – оклад.

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал о потолке зарплат внутри клуба. Лимит зарплат в FONBET КХЛ составит 950 млн рублей на команду со следующего сезона.

«Нас часто об этом спрашивают. 45 миллионов – это оклад. Но с бонусами игроки могут зарабатывать и 70-80 миллионов.

Мы даем нормальные, хорошие деньги, чтобы привезти качественных игроков. У нас есть условия, чтобы привлекать хоккеистов в «Спартак» – локация, тренер. Если игрок играет хорошо, то он и зарабатывает хорошо.

Пока мы находимся в этих лимитах, то работаем по таким условиям», – сказал Беляев.

Жамнов о здоровье: «Я готов работать, препятствий нет. Если бы не моя болезнь, «Спартак» бы лучше подготовился к плей‑офф»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
Роман Беляев
Спартак
деньги
КХЛ
потолок зарплат
Ага,Тодд,Голдобин и Савиков не дадут соврать.Поэтому и не смогли их удержать

А Ружичку вообще с этими бонусами походу кинули
Там очень много мути.
Материалы по теме
Каменский про арену «Химика»: «Строительство идет тяжеловато из-за финансовых сложностей, учитывая какая сейчас обстановка»
16 апреля, 13:13
Глава КХЛ о переподписаниях договоров с игроками: «Предлагаем, чтобы в потолке все равно учитывалась изначальная сумма. Это будет приниматься в общей кампании по изменению регламента»
2 апреля, 09:45
Выручка КХЛ выросла на 1,26 млрд рублей за 2025 год и составила 5,32 млрд. Чистая прибыль – 1, 84 млрд
30 марта, 14:42
Рекомендуем
Главные новости
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
34 минуты назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
сегодня, 05:58
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45Видео
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30Видео
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
Рекомендуем