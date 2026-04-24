Директор «Спартака» о внутреннем потолке зарплат: «Оклад – 45 млн рублей, с бонусами игроки могут зарабатывать и 70-80 млн. Даем хорошие деньги»
Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал о потолке зарплат внутри клуба. Лимит зарплат в FONBET КХЛ составит 950 млн рублей на команду со следующего сезона.
«Нас часто об этом спрашивают. 45 миллионов – это оклад. Но с бонусами игроки могут зарабатывать и 70-80 миллионов.
Мы даем нормальные, хорошие деньги, чтобы привезти качественных игроков. У нас есть условия, чтобы привлекать хоккеистов в «Спартак» – локация, тренер. Если игрок играет хорошо, то он и зарабатывает хорошо.
Пока мы находимся в этих лимитах, то работаем по таким условиям», – сказал Беляев.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18350 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А Ружичку вообще с этими бонусами походу кинули