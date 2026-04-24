  • Владислав Третьяк: «Путин дал указание, чтобы правительство уделяло внимание инфраструктуре. В Канаде 2860 крытых катков, в США – 2230, у нас – 810. Их было 145, когда я возглавил ФХР»
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о развитии спортивной инфраструктуры в стране.

– А катки?

– Это одна из главных проблем. Вы знаете, что в Канаде 2860 крытых катков. В Финляндии – 300 при населении в 5,6 миллиона. США – 2230, Швеция – 366…

К сожалению, мы уступаем всем этим странам, если посчитать катки на душу населения. Когда я возглавил ФХР (в 2006 году – Спортс’‘), у нас было 145 крытых катков. Теперь – 810.

– Неплохо. Рост почти в шесть раз.

– Нужно больше! Я как член совета при президенте несколько раз выступал, и Владимир Владимирович [Путин] меня внимательно слушал, вникал в вопрос. Он дал указание, чтобы правительство уделяло внимание развитию инфраструктуры. Мы разработали программу строительства катков вместе с правительством и министерством спорта.

– Сколько же нам нужно катков?

– Две тысячи! Чем больше, тем лучше. Потому что сейчас все арены переполнены. Все! У нас фигурное катание, шорт-трек, школа, Молодежная лига, Юношеская лига, Всероссийская лига, Ночная лига, массовое катание – заработать им тоже надо… И это все на одном стадионе, – сказал Третьяк.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Да как ты уже надоел своими катками...невыносимый приспособленец
Лайфхак: если Третьяк устал говорить, а тебе хочется его послушать, можно сказать "катки" 😀
Я видел всё! Болельщик ФК Единая Россия, который получил чумпионства за слив города ноет про приспособленчество гыыыыы
Что-то в этом году весеннее катковое обострение к Третьяку рано пришло. Обычно к началу чемпионата мира, после майских.
Он хоть в каком то интервью не упоминает поручение Путина?
он же депутат госдумы от сами понимаете кого, там без этого нельзя
Он работает единственный в РФ.четкое исполнение поручений залог успехов
В моём маленьком городе Тверской области с населением 20 тыс человек до недавнего времени было пять открытых катков, в т.ч. хоккейные коробки, где ребята в любое время могли бесплатно играть в хоккей. С появлением крытой ледовой арены, где может заниматься ограниченное количество детей и за приличные по местным меркам деньги, не осталось ни одной коробки. В статистику +1 арена, а по факту... Такие времена кабинетной номенклатуры...
у нас-то еще "лучше" получилось - с 2006 как раз стоял "будущий" ледовый дворец в бетоне, ну стоял и стоял, шли годы.. лет семь назад, еще до ковида, когда о нем уже все забыли, каркас снесли, а вместо него ТЦ забубенили с Атаком и Эльдорадо. поиграли дети в хоккей, называется.
Да сейчас во дворах массово хоккейные коробки сносят в пользу парковок. Моя малая Родина - райцентр в Ярославской области, лет 30 назад было 5-6 хоккейных коробок на город, сейчас - одна вроде осталась, ну плюс на замерзшем озере пацаны играют, как раньше. Правда, зимы за 20-30 лет в средней полосе очень сильно изменились, сейчас если натуральный лед в коробке 3 месяца продержится - уже чудо, и холодная зима приключилась
При проклятном царизме в Российской Империи даже царь не мог позволить себе черно-белый телевизор, а сейчас практически каждый может купить себе цветной, пусть даже подержанный. Все это благодаря исключительно мне. Всем благодарить меня! На колени!
И сколько из них платные? Кто нибудь объясните человеку что наличие каков не подразумевает развитие Хоккея. Ещё как будто клюшки нужны за бешеные бабки и другая экипировка.
каток наверное не только для хоккея нужен:)
Так на многих построенных катках как раз идет развитие хоккея в рамках проекта "Красная Машина Двор". Для детей бесплатно, сами понимаете )))))))
Ничто так не вечно, как трио всадников хоккейного апокалипсиса Владислав "Нужно больше катков" Третьяк, Слава "Российский хоккей лучше североамериканского" Фетисов и Александр "Чемпионат мира без России никому не интересен" Кожевников.
А где же Роман "Бугры из Бостона" Ротенберг?
Молод еще для первого звена.
Если хорошо попросите, Роман Борисович построит Вам 800 катков!
Роман Борисович посмотрит на 800 катков
И трактор "Добрыня"
Не знаю насчет крытых катков, но просто сравниваю поселок, в котором я рос (15 к жителей), в детстве и сейчас.

Было два заливных катка, два стадиона (муниципальный и большого предприятия), плюс два гаревых поля. Играли всегда зимой в хоккей, летом в футбол после учебы, рядом взрослые играли (это 90-е).

Сейчас катков нет, понятно, стадиона одного нет (снесли и построили Газпром-центр, зато там илитка в теннис может играть), на втором половину полей тоже убрали и там вообще только для занимающихся детей теперь.

Чтобы мужикам поиграть в футбол, можно только за деньги, по многу руб с носа за занятие Газпрому, поэтому почти никто из моих знакомых не ходит, хотя многие и не против. В хоккей никак не поиграть.
Третьяк, видимо, не понимает, что обновить каток и построить с нуля - разные вещи.
При этом в Северной Америке крытые арены - это в большинстве своем полноценные стадионы с раздевалками, душевыми, заливочным оборудованием, инфраструктурой etc, а не модульные "дирижабли" из стройматериалов, как у нас.
Для наглядности: в Омской области - а таких примеров в России мало - есть ежегодные общемуниципальные летние соревнования под названием "Королева спорта", а также зимние, именуемые "Праздник Севера" (проводятся по очереди во всех 32 районах региона).
Так вот, перед каждым стартом площадки обновляются, капитально или косметически прихорашиваются, и иногда сам Третьяк торжественно открывает новый объект, который, по сути, является отремонтированной версией сооружения, возведённого задолго до.
То есть, условно, построили "коробку" при Союзе, обновили в 1999-м, а в 2010-м - обшили сайдингом и вдохнули новую жизнь.
И всё - по документам это уже два катка.
Потому на деле в России не 810 катков, а около 450-500.
Так и живём. И догоняем Канаду и Финляндию.
так в инете же есть полный перечень с адресами. по данным ИИХф 807 арен, больших, малых, без зрителей.
строятия ледовые, строятся. сам был Заказчиком объекта, проходил экспертизу, объект сдадут в следующем году. просто дело это тяжелое, муторное . изыскания делать начали в 2021, проект утвердили в 2023, а строить начали только в 2025 , и идет все со скрипом. но идет.
крытыми дворцы делают для площадок с искусственным льдом, на старой площадке установить оборудование для искусственного льда невозможно технически, без ее полного демонтажа, что сопоставимо со строительством "с нуля"
только у меня (Южное Бутово) в радиусе 20 км +/- за последние лет 10 с десяток ледовых дворцов построили, а то и больше, дирижаблей давно уже не видел, чтобы делали, которые были раньше несколько, их заменили
я сам играю, много дворцов объездил по Москве
не имею представления, имеет ли к этому отношение Третьяк или ФХР, но ледовых реально больше стало
проблема нашего хоккея уже давно большей частью не в наличии дворцов
