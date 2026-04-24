Владислав Третьяк: «Путин дал указание, чтобы правительство уделяло внимание инфраструктуре. В Канаде 2860 крытых катков, в США – 2230, у нас – 810. Их было 145, когда я возглавил ФХР»
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о развитии спортивной инфраструктуры в стране.
– А катки?
– Это одна из главных проблем. Вы знаете, что в Канаде 2860 крытых катков. В Финляндии – 300 при населении в 5,6 миллиона. США – 2230, Швеция – 366…
К сожалению, мы уступаем всем этим странам, если посчитать катки на душу населения. Когда я возглавил ФХР (в 2006 году – Спортс’‘), у нас было 145 крытых катков. Теперь – 810.
– Неплохо. Рост почти в шесть раз.
– Нужно больше! Я как член совета при президенте несколько раз выступал, и Владимир Владимирович [Путин] меня внимательно слушал, вникал в вопрос. Он дал указание, чтобы правительство уделяло внимание развитию инфраструктуры. Мы разработали программу строительства катков вместе с правительством и министерством спорта.
– Сколько же нам нужно катков?
– Две тысячи! Чем больше, тем лучше. Потому что сейчас все арены переполнены. Все! У нас фигурное катание, шорт-трек, школа, Молодежная лига, Юношеская лига, Всероссийская лига, Ночная лига, массовое катание – заработать им тоже надо… И это все на одном стадионе, – сказал Третьяк.
Было два заливных катка, два стадиона (муниципальный и большого предприятия), плюс два гаревых поля. Играли всегда зимой в хоккей, летом в футбол после учебы, рядом взрослые играли (это 90-е).
Сейчас катков нет, понятно, стадиона одного нет (снесли и построили Газпром-центр, зато там илитка в теннис может играть), на втором половину полей тоже убрали и там вообще только для занимающихся детей теперь.
Чтобы мужикам поиграть в футбол, можно только за деньги, по многу руб с носа за занятие Газпрому, поэтому почти никто из моих знакомых не ходит, хотя многие и не против. В хоккей никак не поиграть.
При этом в Северной Америке крытые арены - это в большинстве своем полноценные стадионы с раздевалками, душевыми, заливочным оборудованием, инфраструктурой etc, а не модульные "дирижабли" из стройматериалов, как у нас.
Для наглядности: в Омской области - а таких примеров в России мало - есть ежегодные общемуниципальные летние соревнования под названием "Королева спорта", а также зимние, именуемые "Праздник Севера" (проводятся по очереди во всех 32 районах региона).
Так вот, перед каждым стартом площадки обновляются, капитально или косметически прихорашиваются, и иногда сам Третьяк торжественно открывает новый объект, который, по сути, является отремонтированной версией сооружения, возведённого задолго до.
То есть, условно, построили "коробку" при Союзе, обновили в 1999-м, а в 2010-м - обшили сайдингом и вдохнули новую жизнь.
И всё - по документам это уже два катка.
Потому на деле в России не 810 катков, а около 450-500.
Так и живём. И догоняем Канаду и Финляндию.
строятия ледовые, строятся. сам был Заказчиком объекта, проходил экспертизу, объект сдадут в следующем году. просто дело это тяжелое, муторное . изыскания делать начали в 2021, проект утвердили в 2023, а строить начали только в 2025 , и идет все со скрипом. но идет.
только у меня (Южное Бутово) в радиусе 20 км +/- за последние лет 10 с десяток ледовых дворцов построили, а то и больше, дирижаблей давно уже не видел, чтобы делали, которые были раньше несколько, их заменили
я сам играю, много дворцов объездил по Москве
не имею представления, имеет ли к этому отношение Третьяк или ФХР, но ледовых реально больше стало
проблема нашего хоккея уже давно большей частью не в наличии дворцов