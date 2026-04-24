Владислав Третьяк: в Канаде 2860 крытых катков, в США – 2230, у нас – 810.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о развитии спортивной инфраструктуры в стране.

– А катки?

– Это одна из главных проблем. Вы знаете, что в Канаде 2860 крытых катков. В Финляндии – 300 при населении в 5,6 миллиона. США – 2230, Швеция – 366…

К сожалению, мы уступаем всем этим странам, если посчитать катки на душу населения. Когда я возглавил ФХР (в 2006 году – Спортс’‘), у нас было 145 крытых катков. Теперь – 810.

– Неплохо. Рост почти в шесть раз.

– Нужно больше! Я как член совета при президенте несколько раз выступал, и Владимир Владимирович [Путин] меня внимательно слушал, вникал в вопрос. Он дал указание, чтобы правительство уделяло внимание развитию инфраструктуры. Мы разработали программу строительства катков вместе с правительством и министерством спорта.

– Сколько же нам нужно катков?

– Две тысячи! Чем больше, тем лучше. Потому что сейчас все арены переполнены. Все! У нас фигурное катание, шорт-трек, школа, Молодежная лига, Юношеская лига, Всероссийская лига, Ночная лига, массовое катание – заработать им тоже надо… И это все на одном стадионе, – сказал Третьяк.

Третьяк об Овечкине в Госдуме: «Депутат – это не просто кнопки нажимать, приходится очень много работать. Зачем ему это? Поймите, это тяжело: ответственность, наказы дают»