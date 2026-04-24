Илья Протас об игре с Овечкиным: «До сих пор думаю, что это сон. Иногда он был недоволен мной, но вне льда – очень отзывчивый и добрый»

Илья Протас об игре с Овечкиным: до сих пор думаю, что это сон.

19-летний хоккеист из Беларуси поднялся в главную команду из АХЛ в конце регулярного чемпионата и набрал 4 (1+3) очка за 4 матча в НХЛ.

– Что для вас значит играть с Овечкиным? Мы не знаем, продолжит ли он карьеру, или это был его последний сезон...

– Я до сих пор думаю, что это сон. Быть на льду рядом с этим парнем – особенное чувство. Он хорошо ко мне относился, много помогал и поддерживал. И да, иногда он был недоволен мной, но это нормально. Я нервничал и временами плохо играл, но вне льда он всегда был очень отзывчивым и добрым.

Меня всегда приглашали на различные мероприятия, я очень это ценю. Мы вместе проводили время и вместе играли – вот о чем я расскажу своим детям.

– Настасия Овечкина поделилась видео, где вы играете в хоккей с Евгением Малкиным и Ови у него дома. Каковы были ваши впечатления? Что вы чувствовали?

– Я нервничал еще больше обычного. Было здорово разделить этот момент с двумя легендами хоккея и с семьей Александра. Я был очень рад, что меня пригласили.

Я смог побыть рядом, поиграть в мини-гольф и хорошо поужинать, – сказал Протас.

