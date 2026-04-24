  • Жамнов о здоровье: «Я готов работать, препятствий нет. Если бы не моя болезнь, «Спартак» бы лучше подготовился к плей‑офф»
Жамнов о здоровье: «Я готов работать, препятствий нет. Если бы не моя болезнь, «Спартак» бы лучше подготовился к плей‑офф»

Жамнов о здоровье: я готов работать, препятствий нет.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал проблемы со здоровьем, которые возникли у него по ходу текущего сезона FONBET КХЛ.

– Так сложилось, что я был вынужден лечь на операцию. Ни я, ни доктора этого не планировали. Спонтанное решение, но я выбыл на полтора месяца перед плей‑офф.

А когда я вернулся после перерыва, то сказал игрокам и руководству, что я команду не узнал. Была потеряна нить. И этой концентрации нам не хватило, чтобы закончить «регулярку» на более высокой позиции. Если бы не моя болезнь, мы бы подготовились лучше к плей‑офф. Но это не оправдание, а то, как я вижу эту ситуацию.

– Вы чувствуете в себе силы работать дальше главным тренером? Хотя у вас контракт еще на два года.

– Было много слухов, что у меня – сердце или еще хуже. Но со стороны своей хирург сделал все. Я здоров и готов работать дальше. Препятствий, связанных со здоровьем, тут нет. Много стресса, но это такая профессия. Если команда будет играть лучше, то и стресса будет меньше.

Контракт у меня есть, но как дальше сложится – будет зависеть от нас самих, – сказал Жамнов.

Агент Цыплакова: «Пока планов вернуться в Россию нет, у Максима еще год контракта за океаном. Но если возвращение случится, права на него не будут принадлежать «Спартаку»

То есть я правильно понимаю, что АЮ умоляет заслуги своего штаба и, в частности, Эдгарыча?
Тогда зачем такой штаб?
Безусловно, АЮ крепчайшего здоровья и плодотворной работы в Спартаке.
А так конечно вопросики. Непонятно. Некрасиво.
То есть я правильно понимаю, что АЮ умоляет заслуги своего штаба и, в частности, Эдгарыча? Тогда зачем такой штаб? Безусловно, АЮ крепчайшего здоровья и плодотворной работы в Спартаке. А так конечно вопросики. Непонятно. Некрасиво.
не правильно понимаешь,так бывает.Часто.
Могу ошибиться, но думаю... Команда держится на нескольких нитях. И разом они оборваться не могут. Хорошая команда должна держать уровень и не может резко просесть за месяц.
Мне кажется больше вопросов к руководству. Убрали помощников , поменяли лидеров . Спартак и так практически на равных боролся с Локо .
Юрича ждём в следующем сезоне и верим.
