Жамнов о здоровье: «Я готов работать, препятствий нет. Если бы не моя болезнь, «Спартак» бы лучше подготовился к плей‑офф»

Жамнов о здоровье: я готов работать, препятствий нет.

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов прокомментировал проблемы со здоровьем, которые возникли у него по ходу текущего сезона FONBET КХЛ.

– Так сложилось, что я был вынужден лечь на операцию. Ни я, ни доктора этого не планировали. Спонтанное решение, но я выбыл на полтора месяца перед плей‑офф.

А когда я вернулся после перерыва, то сказал игрокам и руководству, что я команду не узнал. Была потеряна нить. И этой концентрации нам не хватило, чтобы закончить «регулярку» на более высокой позиции. Если бы не моя болезнь, мы бы подготовились лучше к плей‑офф. Но это не оправдание, а то, как я вижу эту ситуацию.

– Вы чувствуете в себе силы работать дальше главным тренером? Хотя у вас контракт еще на два года.

– Было много слухов, что у меня – сердце или еще хуже. Но со стороны своей хирург сделал все. Я здоров и готов работать дальше. Препятствий, связанных со здоровьем, тут нет. Много стресса, но это такая профессия. Если команда будет играть лучше, то и стресса будет меньше.

Контракт у меня есть, но как дальше сложится – будет зависеть от нас самих, – сказал Жамнов.

