Фанат «Эдмонтона» бросил курицу-гриль на лед во время игры с «Анахаймом». «Дакс» забили победный гол через минуту после возобновления матча

Фанат «Эдмонтона» бросил курицу-гриль на лед во время игры с «Анахаймом».

Болельщик «Эдмонтона » стал причиной приостановки второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (4:6, 1-1). Он выбросил на лед курицу-гриль.

Инцидент произошел спустя несколько секунд после гола форварда «Ойлерс» Джошуа Самански в третьем периоде. Канадский клуб сравнял счет (4:4) за 6:09 до конца отрезка.

Работникам арены понадобилось некоторое время, чтобы убрать остатки пищи со льда. Спустя минуту после возобновления игры Каттер Готье забросил победную шайбу за «Дакс».

Третий матч серии пройдет на арене «Анахайма» в ночь с 24 на 25 апреля.

