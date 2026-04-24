  Фанат «Эдмонтона» бросил курицу-гриль на лед во время игры с «Анахаймом». «Дакс» забили победный гол через минуту после возобновления матча
Фанат «Эдмонтона» бросил курицу-гриль на лед во время игры с «Анахаймом». «Дакс» забили победный гол через минуту после возобновления матча

Болельщик «Эдмонтона» стал причиной приостановки второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (4:6, 1-1). Он выбросил на лед курицу-гриль.

Инцидент произошел спустя несколько секунд после гола форварда «Ойлерс» Джошуа Самански в третьем периоде. Канадский клуб сравнял счет (4:4) за 6:09 до конца отрезка.

Работникам арены понадобилось некоторое время, чтобы убрать остатки пищи со льда. Спустя минуту после возобновления игры Каттер Готье забросил победную шайбу за «Дакс».

Третий матч серии пройдет на арене «Анахайма» в ночь с 24 на 25 апреля.

Изображение: instagram.com/rmnb_blog

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
потому что надо было утку а не курицу))) карма, она такая)
Что будет когда Питтсбург в Эдмонтон приедет играть? 😳
Не приедет) Ни одной серии плей-офф такой не было за 56 лет))
Вот жмоты, курицу бросили, а не утку.
В 2005 году уже был такой инцидент в российской истории хоккея))
Работник ММК Антон Ануфриев, исполняющий роль лисенка, на последних минутах игры вышел на трибуны с… дохлой курицей, насаженной на клюшку.
Дальше – хуже: сразу после эпатажной акции Тимоши «Металлург» пропустил в овертайме гол, поставивший точку на дальнейшем участии команды в плей-офф. И тогда взвыли магнитогорские болельщики. Самые суеверные из них сочли, что Антон со своей злосчастной курицей просто сглазил удачу.
А тот гол Ягра в дополнительное время - один из лучших в истории Суперлиги.
Разве сначала Авангард не отыгрался? Там, вроде, счет в пользу Металлурга был во время перформанса. Потом Авангард сравнял на последних минутах, а уж в овере добил. Вроде, так было. Я тот матч в прямом эфире смотрел, но за давностью уже не помню деталей.
Даже медсестра с номером 25 не сможет помочь курочке.
Не курицу, а куру-гриль :)
Кура-гриль выбрасывается только на СКА-Авангард
Болельщики мазутов намекают, что их команда в защите играет как «безголовые цыплята».
В первую очередь, видимо, это относится к Нерсу)
Нерс так двусмысленно выглядит на фото, как будто пошел спасать курицу в соответствии с фамилией :)
Он просто проголодался к 3 периоду
Денег на утку видимо не хватило?!
Вот это отношение к своим болельщикам) Хоть курицу на трибуны проноси. А нас на входе обшмонают как особо опасного преступника)
Макдэвиду попали лезвием конька по ноге в игре с «Анахаймом». Капитан «Эдмонтона» хромал после столкновения с одноклубником
23 апреля, 06:35Видео
Подколзин сделал ассист в игре с «Анахаймом». У форварда «Эдмонтона» 0+3 в 2 матчах Кубка Стэнли
23 апреля, 05:40
«Анахайм» сравнял счет в серии с «Эдмонтоном» (1-1), выиграв 6:4 – 1-я победа «Дакс» в плей-офф с 2017 года. У Макдэвида 0 очков, «-2» и результативная ошибка
23 апреля, 05:09Видео
Рекомендуем
Главные новости
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
41 минуту назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
сегодня, 05:58
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45Видео
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30Видео
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
Рекомендуем