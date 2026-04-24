Фанат «Эдмонтона» бросил курицу-гриль на лед во время игры с «Анахаймом». «Дакс» забили победный гол через минуту после возобновления матча
Болельщик «Эдмонтона» стал причиной приостановки второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (4:6, 1-1). Он выбросил на лед курицу-гриль.
Инцидент произошел спустя несколько секунд после гола форварда «Ойлерс» Джошуа Самански в третьем периоде. Канадский клуб сравнял счет (4:4) за 6:09 до конца отрезка.
Работникам арены понадобилось некоторое время, чтобы убрать остатки пищи со льда. Спустя минуту после возобновления игры Каттер Готье забросил победную шайбу за «Дакс».
Третий матч серии пройдет на арене «Анахайма» в ночь с 24 на 25 апреля.
Изображение: instagram.com/rmnb_blog
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
Работник ММК Антон Ануфриев, исполняющий роль лисенка, на последних минутах игры вышел на трибуны с… дохлой курицей, насаженной на клюшку.
Дальше – хуже: сразу после эпатажной акции Тимоши «Металлург» пропустил в овертайме гол, поставивший точку на дальнейшем участии команды в плей-офф. И тогда взвыли магнитогорские болельщики. Самые суеверные из них сочли, что Антон со своей злосчастной курицей просто сглазил удачу.
В первую очередь, видимо, это относится к Нерсу)