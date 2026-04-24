4

Воробьев о голкиперах «Металлурга» в плей-офф: «Не исключаю, что Набоков проведет на фантастическом уровне два следующих круга. Потенциально Илья – топовый вратарь»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе’’ поделился мнением о вратарях «Металлурга» в текущем Кубке Гагарина.

Клуб из Магнитогорска начнет полуфинальную серию с «Ак Барсом» дома 25 апреля.

«У «Магнитки» против «Сибири» и большую часть серии с «Торпедо» играл Александр Смолин, а в последнем матче неожиданно для меня вышел Илья Набоков. И сейчас интересно, останется ли Илья на полуфинал с «Ак Барсом» или нет?

Потенциально Набоков – топовый вратарь, и если мы вспомним плей-офф-2024, то там он просто тащил. Когда Илья в оптимальной форме, то играет с большим запасом, очень помогает побеждать. Вопрос – насколько он готов к такому сейчас?

Теоретически не исключаю, что Набоков выйдет и проведет два следующих круга плей-офф на фантастическом уровне», – написал Воробьев.

Воробьев о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Отдам Хартли преимущество – Боб побеждал на всех уровнях, у Буше такого опыта нет»

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
На данный момент Смолин куда более надежен и психологически устойчив. Если честно, когда стоит Набоков, возникает какое-то ощущение нервозности. При Смолине такого ощущения же нет. Так что пусть лучше на воротах будет Смолин.
Набоков нынче не тот совсем, сдал под конец, по мне так Смолин гораздо надёжнее чем Набоков, скорее тот уже мыслями об НХЛ и не хочет особо трудиться...
Материалы по теме
Воробьев о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Отдам Хартли преимущество – Боб побеждал на всех уровнях, у Буше такого опыта нет»
24 апреля, 08:09
Воробьев об Овечкине: «Спортивный эгоист в хорошем смысле слова, без этого качества он не смог бы побить рекорд Гретцки. Родители его правильно воспитали – целеустремленным»
20 апреля, 19:34
Воробьев о будущем Овечкина: «Раз Саня никому руки не жал после матчей, значит, хочет продолжить. То, что он сделал для НХЛ и всего мирового хоккея – дорогого стоит»
20 апреля, 17:03
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
41 минуту назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
сегодня, 05:58
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45Видео
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30Видео
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00Видео
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
