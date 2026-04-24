Воробьев о голкиперах «Металлурга» в плей-офф: «Не исключаю, что Набоков проведет на фантастическом уровне два следующих круга. Потенциально Илья – топовый вратарь»

Воробьев о голкиперах «Металлурга» в плей-офф: Набоков – топовый вратарь.

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе’’ поделился мнением о вратарях «Металлурга » в текущем Кубке Гагарина.

Клуб из Магнитогорска начнет полуфинальную серию с «Ак Барсом » дома 25 апреля.

«У «Магнитки» против «Сибири» и большую часть серии с «Торпедо» играл Александр Смолин , а в последнем матче неожиданно для меня вышел Илья Набоков . И сейчас интересно, останется ли Илья на полуфинал с «Ак Барсом» или нет?

Потенциально Набоков – топовый вратарь, и если мы вспомним плей-офф-2024, то там он просто тащил. Когда Илья в оптимальной форме, то играет с большим запасом, очень помогает побеждать. Вопрос – насколько он готов к такому сейчас?

Теоретически не исключаю, что Набоков выйдет и проведет два следующих круга плей-офф на фантастическом уровне», – написал Воробьев.

