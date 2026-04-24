Тренер «Лос-Анджелеса» о 2:4 с «Колорадо»: «Мы упустили 13 моментов за 2 периода. Иногда играешь очень хорошо, но не добиваешься результата»

Тренер «Лос-Анджелеса» о 2:4 с «Колорадо»: мы упустили 13 моментов за 2 периода.

Исполняющий обязанности главного тренера «Лос-Анджелеса » Ди Джей Смит прокомментировал поражение команды от «Колорадо » (2:4, 0-3) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Мы должны были найти способы забить, у нас были моменты. Конечно, нужно отдать сопернику должное, но мы упустили 13 моментов за два периода.

Иногда можно играть очень хорошо, но не добиваться результата. Порой ты побеждаешь в матче, не заслуживая этого.

В первой половине мы играли настолько хорошо, насколько могли, но не добились результата», – сказал Смит.

